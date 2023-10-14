وزير الخارجية الإيراني: دخول “حزب الله” في الحرب سيُحدث “زلزال كبير” لإسرائيل

يدعو وزير الخارجية الإيراني إسرائيل إلى التوقف عن هجمات جيشها على المدنيين في غزة، محذرًا من أن الحرب قد تتسع وتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط إذا انضم “حزب الله” إلى المعركة، وهذا الأمر سيجعل إسرائيل تواجه زلزالًا ضخمًا.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - مصدر الصورة: موقع العربية

تحذير من انضمام حزب الله

أوضح وزير الخارجية الإيراني”حسين أمير عبد اللهيان” خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن حزب الله اللبناني قد وضع في الاعتبار جميع سيناريوهات الحرب، وأنه يجب على إسرائيل أن تتوقف عن هجماتها على غزة بأسرع وقت ممكن، وأكد وزير الخارجية الإيراني على أنه التقى بـ”حسن نصر الله” زعيم حزب الله، موضحًا أنه قد أطلعه على الوضع الحالي للجماعة في لبنان، وأكد على ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي للحد من التطورات التي قد تحدث.

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة بإمكانها القيام لوحدها بأي إجراء تراه مناسبا، والكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته و #عملية_طوفان_الأقصى أثبتت ذلك pic.twitter.com/T6ycaKCvuI — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 14, 2023

في هذا الإطار أكد “حسين أمير عبد اللهيان” بأنه على دراية تامة بالسيناريوهات التي وضعها “حزب الله” إذا استمرت تلك الحرب، وأشار إلى أن أي خطوة تقوم بها جماعة (حزب الله) ستكون لها تأثير ضخم على الكيان الصهيوني.

تغطية صحفية | وزير الخارجية الإيراني: «أي خطوة يتخذها حـــ.ـز.ب الله سينتج عنها زلزال كبير ضد الاحتــ.ـلا.ل، والحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك» pic.twitter.com/9xRoqkaJME — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 14, 2023

كما حذّر أيضًا جميع الأطراف الذين يدعمون هذا الكيان من التصرف ووقف الجرائم ضد المدنيين في غزة وإيجاد حل بدلًا من تصعيد الصراع قبل فوات الأوان، حيث أكد على أن الكيان الصهيوني في تلك اللحظة ومع بداية هجوم “طوفان الأقصى” يعيش في أسوأ حالاته وقد أوشك على الانهيار مؤكدًا على أن جيش الاحتلال منذ ذلك اليوم لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز سوى قتله للمدنيين في غزة.