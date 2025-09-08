وزير الخارجية الإسباني مهاجمًا إسرائيل: مايحدث جرائم حرب ولن تربطنا بهم علاقة طبيعية

شن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، انتقاده لـ إسرائيل بشكل مجدد واصفًا الوضع في غزة بأنه “مجزرة”، مؤكدًا على أنه “لا يمكن الاعتقاد بأننا نستطيع أن نحافظ على علاقة طبيعية، معها فى ظل ما يحدث.

وفي مقابلة مع قناة TV3 نقلتها صحيفة الموندو الإسبانية ، قال ألباريس أن هناك حاجة لإرسال رسالة واضحة لإسرائيل.

وقال الوزير الإسباني ما يجرى فى غزة “غير مقبول إطلاقًا”، معتبرًا أنه نتيجة لـ “تجاهل القانون الدولي وأبسط قواعد الإنسانية”، كما أكد أن إسبانيا ساهمت بمبلغ 1.1 مليون يورو لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب الجسيمة بالمنطقة، مضيفا أنه لا يجد أي حرج في استخدام كلمة “إبادة جماعية” عند الحديث عن الاتهامات الموجهة لإسرائيل.

كما تطرق ألباريس إلى المظاهرات المناهضة لإسرائيل خلال سباق إسبانيا للدراجات (لا فويلتا)، أعرب ألباريس عن تفهمه لمشاعر الغضب الشعبي، لكنه شدد على أن “السياسة والرياضة لا ينبغي أن تختلطا”.

وفيما يخص الشأن في أوكرانيا، فقد أكد الوزير أن الأوروبيين “يلعبون مصير روحهم وقيمهم وتعايشهم” في هذا الصراع، معتبرًا أن القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبى باتت على المحك.

وفي سياق متصل، دافع ألباريس عن السياسة الخارجية لبلاده واصفًا إياها بأنها “عالمية ومتسقة”، مضيفًا: “ندافع عن المبادئ نفسها فى أوكرانيا وفي غزة، وليس هناك كثير من الدول التي تقوم بذلك”، كما شدد على أن التزام مدريد “لا يُقاس بالصور أو بالزيارات الرسمية”، بل بالدعم المستمر للحكومة الأوكرانية، مذكرًا بأن “حكومات إسبانية سابقة دفعت ثمنًا باهظًا بسبب التورط في حروب غير عادلة وغير شرعية”.

وفي ختام حديثه، تطرق ألباريس إلى مسألة الاعتراف الرسمي باللغات الكتالونية والجاليكية والباسكية داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنها مسألة وقت فقط، ووصف مبادرة الحكومة بأنها “لا رجعة فيها ولا يمكن التنازل عنها”.

وأشار إلى دعم نحو 20 دولة أوروبية لهذه الخطوة، لافتًا إلى أن منع إسبانيا من امتلاك أكثر من لغة رسمية في الاتحاد يعد تمييزًا، مضيفًا أن ذلك سيكون ” وسيلة لجعل أوروبا أقرب إلى مواطنيها ولحماية هويتنا الوطنية التعددية اللغوية”.