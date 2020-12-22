وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان

بواسطة مهند شرف

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية فيما يكافح البلدان محاولات التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان 1 22/12/2020 - 10:49 م

وقال وزير الخارجية الأمريكية بومبيو في بيان رسمي:”للأسف على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين فإن الأطراف متباعدة، حيث أن الولايات المتحدة تظل على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس المطالبات البحرية لكل منهما التي تم إيداعها مسبقاً في الولايات المتحدة”.

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

قد يعجبك ايضا
أخبار عالمية

أول لاتيني في الكونغرس، حاكم كاليفورنيا يعين أليكس باديلا في مجلس الشيوخ الأمريكي

أخبار عالمية

كبار مسئولي الصحة الأمريكية يتلقون جرعتهم الأولى في محاولة حشد الدعم العام للتلقيح

أخبار عالمية

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: سيتم إعطاء بريطانيا دفعة أخيرة بشأن العلاقات التجارية…

أخبار عالمية

في محاولة أخرى.. ترامب يلتقي بحلفاء جمهوريين من مجلس النواب الأمريكي لاكتساب مزاعم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.