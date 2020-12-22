وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية فيما يكافح البلدان محاولات التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الأمريكية بومبيو في بيان رسمي:”للأسف على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين فإن الأطراف متباعدة، حيث أن الولايات المتحدة تظل على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس المطالبات البحرية لكل منهما التي تم إيداعها مسبقاً في الولايات المتحدة”.