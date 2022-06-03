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وزير التعليم الفلمنكي يحذر من كارثة تعليمية ويدعو المؤسسات لحلها

آياتي خيري

شهد المجتمع الفلمنكي وضع أقل ما يوصف بالكارثي على حد ما وصفه وزير التعليم الفلمنكي، وذلك بعدما أجرت بعض الجهات المسؤولة هناك استطلاعا جاءت نتائجه لتثبت تدهور وضع الرياضيات واللغة الهندية بين الطلاب.

وزير التعليم

وزير التعليم الفلمنكي يطالب المدارس بالتركيز على أعمالها الأساسية

وفي هذا السياق طالب وزير التعليم الفلمنكي «بن ​​ويتس» يوم الأربعاء بعد إعلان نتائج استطلاع رأي لتلاميذ الصف السادس  المدارس بضرورة التركيز على أعمالها الأساسية وهي التدريس وعلى الأساسيات ، وهي الرياضيات واللغة الهولندية.

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وفي نطاق الإجراءات المقرر اتخاذها لتصحيح الأوضاع، تقرر تكليف السيد ويتس بالمهمة من قبل المعارضة في البرلمان الفلمنكي ، والذي أكد حزب N-VA وجودها لمدة 15 عامًا في السلطة التنفيذية.

الجدير بالذكر أن واحدة من المشكلات  التي تم تسليط الضوء عليها هي نقص المعلمين. واعترف الوزير بأن هذه المشكلة لها تأثير على جودة التعليم والعكس صحيح. وقال: “إنهما وجهان لعملة واحدة”.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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