شهد المجتمع الفلمنكي وضع أقل ما يوصف بالكارثي على حد ما وصفه وزير التعليم الفلمنكي، وذلك بعدما أجرت بعض الجهات المسؤولة هناك استطلاعا جاءت نتائجه لتثبت تدهور وضع الرياضيات واللغة الهندية بين الطلاب.

وزير التعليم الفلمنكي يطالب المدارس بالتركيز على أعمالها الأساسية

وفي هذا السياق طالب وزير التعليم الفلمنكي «بن ​​ويتس» يوم الأربعاء بعد إعلان نتائج استطلاع رأي لتلاميذ الصف السادس المدارس بضرورة التركيز على أعمالها الأساسية وهي التدريس وعلى الأساسيات ، وهي الرياضيات واللغة الهولندية.

وفي نطاق الإجراءات المقرر اتخاذها لتصحيح الأوضاع، تقرر تكليف السيد ويتس بالمهمة من قبل المعارضة في البرلمان الفلمنكي ، والذي أكد حزب N-VA وجودها لمدة 15 عامًا في السلطة التنفيذية.

الجدير بالذكر أن واحدة من المشكلات التي تم تسليط الضوء عليها هي نقص المعلمين. واعترف الوزير بأن هذه المشكلة لها تأثير على جودة التعليم والعكس صحيح. وقال: “إنهما وجهان لعملة واحدة”.