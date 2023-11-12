في مقابلة مع إذاعة (كان) فقد أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رأيه في الحل الأهم لتحقيق الانتصار في الحرب، وأكد بن غفير أن (الاحتلال) هو العنصر الحاسم لتحقيق النجاح في المعركة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي: الاحتلال هو الحل الأهم للانتصار في الحرب

وقد أشار بن غفير إلى أهمية إخلاء مستوطنات (غوش قطيف) في جنوب قطاع غزة وأكد أن هذا الإجراء قد أحدث تغييرًا في الواقع لإسرائيل، وأضاف أن العودة المستدامة للمستوطنين إلى تلك المنطقة تعد أمرًا ضروريًا حيث لن يتحقق الانتصار في الحرب إلا من خلال الاحتلال.

وبالنسبة للأصوات المتزايدة في اليمين الإسرائيلي التي تدعو إلى إعادة توطين كتلة المستوطنات في (غوش قطيف) فقد أوضح بن غفير أن عدم السيطرة على تلك المنطقة وعدم وجود حقيقي لإسرائيل فيها يعرض البلاد للهجمات والقتل.

وأشار إلى أن وجود سكان إسرائيليين في المنطقة سوف يمنع وقوع مأساة مشابهة حيث ستوفر لهم المعلومات الاستخباراتية والسيطرة على الأرض.

وأضاف بن غفير قائلا: (الاحتلال هو ما نحتاجه هنا وفي كل مرة يفقد أعداؤنا أرضًا يفقدون الحرب، ويجب أن نحكم الأرض بشكل كامل وهذا سيثني أعداءنا عن المحاولة ويعرضهم للهزيمة ويجبرهم على السماح للسكان بالعودة إلى ديارهم).

وفيما يتعلق بفكرة إعادة توطين الإسرائيليين في مستوطنات (غوش قطيف) جنوب قطاع غزة فقد أكد بن غفير عدم خوفه من تنفيذ هذا الاقتراح.