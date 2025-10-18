وزنها 2 طن.. سمكة عملاقة طولها 10 متر تخرج من البحر لأهل غزة بعد اشتداد الحصار الإسرائيلي عليهم

تفاجأ أهالي قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية بانجراف سمكة ضخمة تخرج من البحر إلى الشاطئ، ويبلغ وزن هذه السمكة نحو 2000 كيلو جرام، بينما يبلغ طولها نحو 10 أمتار، وذلك وسط بهجة كبيرة بين النازحين، وجاءت هذه الواقعة في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليهم.

سمكة غزة العملاقة تكفي لإطعام آلاف الأشخاص

فالبرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وموافقة تل أبيب على وقف حرب، وبالرغم من أن أحد بنود الإتفاق تنص على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يومياً، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الشرط وما زالت تفرض حصار على دخول الغذاء والدواء والوقود لغزة.

وفي ظل أزمة الجوع التي يعاني سكان غزة، وخاصة النازحين، تفاجأ الآلاف من سكان خان يونس بهذه السمكة الضخمة التي خرجت لهم من البحر إلى الشاطئ، والتي تكفي لإطعام آلاف الأسر المجوعة، وهذه السمكة تسمى بسمكة القرش الحوتي، وهي ضمن أسمال البحر العملاقة الودودة.