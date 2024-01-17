وزارة النقل الأمريكية تنصح سفنها التجارية بعدم الاقتراب من جنوب البحر الأحمر حتى إشعار آخر

أصدرت وزارة النقل الأمريكية مرسوم تنبه فيه السفن التجارية الأمريكية وتنصح فيه جميع السفن الأمريكية بالابتعاد عن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر حتى إشعار آخر، يأتي هذا التنبيه تزامناً مع الهجمات التي تشهدها السفن التجارية الأمريكية والبريطانية من قبل جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، ومن جانبه كشف رئيس هيئة قناة السويس الأضرار التي نتجت بسبب الأنشطة العسكرية للحوثيين والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن والتي انعكس تأثيرها بشكل كبير على حركة الشحن في المجرى الملاحي “ممر البحر الأحمر”.

أكدت وزارة النقل الأمريكية في مرسومها أنه لا تزال هناك الكثير من المخاطر التي تواجه السفن التجارية الأمريكية والبريطانية التي تعبر عبر جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى احتمالية شن هجمات انتقامية من قبل جماعة الحوثيين في اليمن.

في نفس السياق كان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق من يوم الثلاثاء 16 يناير أنه تم تنفيذ ضربات أمريكية مساء الثلاثاء، واستطاعت هذه الضربات أن تدمر صواريخ باليستية كان الحوثيين على وشك إطلاقها، وكان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى وراء الحرب مع جماعة الحوثيين، وأن هناك توقع بتنفيذ ضربات انتقامية من قبل جماعة الحوثيين.

الولايات المتحدة تستعد لتصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية https://t.co/ErZt8SFCcJ — العربية (@AlArabiya) January 16, 2024

على الرغم من إشعار وزارة النقل الأمريكية التي تنصح فيه جميع السفن الأمريكية بعدم الاقتراب من جنوب البحر الأحمر بسبب الهجمات التي ما زالت مستمرة من قبل جماعة الحوثيين إلا أن هناك بعض الشركات والسفن التي لها قرارات فردية، وخلال الوقت الراهن يستهدف الحوثيين جميع السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي والسفن التجارية التي تملكها بريطانيا، ونصيحة وزارة النقل الأمريكية كان ينص بشكل واضح على “تجنب الاقتراب من جنوب البحر الأحمر حتى إشعار آخر”.

الولايات المتحدة تدمر صواريخ باليستية حوثية كانت على وشك الإطلاق.. وكيربي: لا نسعى للدخول في حرب مع الحركة#العربية pic.twitter.com/1tOTxzUqrb — العربية (@AlArabiya) January 16, 2024

من جانبه قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء الثلاثاء 16 يناير، أن المجرى الملاحي تأثر بالتطورات الجارية في ممر البحر الأحمر، مؤكداً أن نسبة الضرر وصلت إلى 30% في عدد من السفن، وسط انخفاض في حجم الحمولة حيث بلغ 41%، مشيراً إلى تراجع عوائد القناة الدولارية بنسبة 40% منذ بداية العام الجديد الحالي 2024، حيث أنه كان من المفترض أن يكون عدد السفن العابرة عبر قناة السويس 3562 سفينة منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي تشرين الثاني 2023.

أكد الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس أن هناك الكثير من الشاحنات والسفن التجارية قررت تعليق المرور بدلاً من سلك طريق رأس الرجاء الصالح، موضحاً أن طريق رأس الرجاء الصالح يزيد 15 يوماً عن المدة التي تستغرقها السفن عند عبورها من خلال قناة السويس.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أدلى بتصريحات تلفزيونية في شهر ديسمبر الماضي 2023، كشف فيها إيرادات قناة السويس خلال عام 2023، حيث كان قد أكد أن إيرادات قناة السويس خلال عام 2023 بلغت 10.3 مليار دولار، بينما في عام 2022 الماضي كانت قناة السويس قد حققت إيرادات 9.4 مليار دولار.