 وزارة الدفاع الروسية تنفي استهداف الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود وهذه روايتها

تعليقًا على واقعه اصطدام مقاتلة روسية بطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود اليوم الثلاثاء، نفت وزارة الدفاع الروسية، أن يكون طياروها قد استهدفوا الطائرة الأمريكية، وأوضحت أن المقاتلتين الروسيتين أقلعتها بهدف اعتراضها، حيث كانت متوجهه نحو أجواء القرم في البحر الأسود على الحدود الروسية.

تفاصيل الحادثة بحسب الرواية الروسية

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيارين الروسيين لم يحتكا بالطائرة الأمريكية، مشيره إلى أن سقوطها كان بسبب اختلال توازنها في الجو وفقدانها ارتفاعها بسبب مناورة حادة، وذلك قبل أن تصطدم بالماء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العالمية، رويترز.

ومن جهته الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مقاتلة روسية اصطدمت في الطائرة الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود، وهو ما أدى الى إسقاطها في المياه الدولية.

تفاصيل الحادثة حسب الرواية الامريكية

وأما عن الرواية الأمريكية حول حادثة إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، فقد جاء في بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي ما يلي:

بينما كانت الطائرة MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي نحو الساعه 7:03 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 وبشكل غير آمن وغير احترافي باعتراض الطائرة ام كيو 9 فوق البحر الأسود.

قبل واقعه الاصطدام قامت الطائرة الروسية عده مرات بإلقاء الوقود على الطائرة الأمريكية وقامت في التحليق أمامها بطريقة متهورة

اصطدمت إحدى المقاتلتين الروسيتين بمروحه الطائرة ان كيو 9 مما دعى القوات الأمريكيه لأن تسقط الطائرة في المياه الدولية.

وجاء في البيان أن الحادث إنما يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى كونه غير آمن وغير مهني، وأضاف البيان أن هذا الحادث الخطير قد يؤدي الى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

أما البنتاجون الأمريكي من جهته كشف أن إحدى طائرتي Su-27 الروسية أطلقت صاروخًا تجاه الطائرة المسيرة الأمريكية وهو ما اضطرهم لإسقاطها في المياه الدولية

وعلى إثر هذه الحادثة أدانت الولايات المتحده قيام طائرة روسية بعمل وصفته بـ “المتهور” واستدعت عقب ذلك السفير الروسي لديها اناتولي انطونوف.