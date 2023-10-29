أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إسقاط 36 طائرة بدون طيار أوكرانية في الليلة الماضية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة بدون طيار أوكرانية وسط دعوات لإنهاء الحرب

ووفقًا للوزارة تم إحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقد نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في تدمير الطائرات المسيرة الأوكرانية المستهدفة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

ولم تصدر أي تعليقات فورية من السلطات الأوكرانية بشأن هذا الإعلان.

وتتزايد الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة كجزء من الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف في يونيو من العام الماضي.

ومن جانبه فقد أعرب ألكسندر لوكاشينك رئيس روسيا البيضاء وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رؤيته للوضع الحالي بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إنهما عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب وأنه يجب على الجانبين الجلوس للتفاوض وإنهاء الصراع.

وقد شدد لوكاشينكو على أن الوضع الحالي يشكل طريقًا مسدودًا خطيرًا وأن القتال يستمر والناس يموتون.

وأشار أيضا إلى أنه يجب حل مطالب أوكرانيا بالانسحاب الروسي من أراضيها من خلال المفاوضات حتى لا يزيد الوضع تعقيدًا ولا يتسبب في المزيد من الخسائر البشرية.

وفي محاولة لإيجاد حل سلمي فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خطته المكونة من عشر نقاط للسلام.

وتتضمن الخطة دعوات لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، ويعتبر زيلينسكي أن هذه الخطة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بين البلدين.