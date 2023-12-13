وزارة الدفاع الأمريكية تحذر الحوثيين بعد استهداف سفينة في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تعتبر الوضع في البحر الأحمر شديد الخطورة، وأنها تأخذ الوضع “على محمل الجد” بعد استهداف الحوثيين لأحد السفن.

السفينة التي استهدفا الحوثيون

فقد تم إطلاق صاروخ كروز على سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى التصعيد في النقاش حول هذا الوضع.

وكانت السفينة إستريندا، التي ترفع علم النرويج، هي التي تعرضت للهجوم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “بات رايدر” خلال مؤتمر صحفي قائلاً: “التصرفات التي نراها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وهيا تشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، وبالتالي فإنها مشكلة تتطلب حل دولي”.

واضاف: “تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيين من اليمن، وكانت السفينة يو إس ماسون، على بعد 90 ميلاً بحريا، استجابت لنداء استغاثة السفينة التجارية”.

وقال أيضا: “ان الولايات المتحدة الأمريكية تواصل القيام بدوريات في الممرات المائية الدولية، وأن الجيش الأمريكي لن يتردد في إتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حماية المجال البحري من الأعمال التي يمكن أن تهدد قواتنا”.