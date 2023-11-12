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وزارة الخارجية الألمانية: لقد حددت الإمارات بوضوح هذا الأمر

أحمد مراد

نشر الحساب الرسمي للمركز الألماني للإعلام، والتابع لوزارة الخارجية الألمانية تدوينة جاء فيها “بدأت الرحلة المتجددة لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك إلى الشرق الأوسط من أبو_ظبي، لقد حددت الإمارات بوضوح إرهاب حماس على هذا النحو، واعترفت بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وكان هناك أيضا نقاش حول تعميق العلاقات الثنائية ومؤتمر المناخ الثامن والعشرين”،

جاء ذلك في أربع تدوينات متفرقة عن زيارة بيربوك إلى الإمارات، وفيما يلي باقي التدوينات كما تم كتابتها.

بدأت الرحلة المتجددة لوزيرة الخارجية الألمانية 🇩🇪 @ABaerbock إلى الشرق الأوسط من #أبو_ظبي. لقد حددت #الإمارات🇦🇪 بوضوح إرهاب #حماس على هذا النحو، واعترفت بحق #إسرائيل🇮🇱 في الدفاع عن النفس. وكان هناك أيضا نقاش حول تعميق العلاقات الثنائية ومؤتمر المناخ الثامن والعشرين. 1/4 pic.twitter.com/mfQ16PrhMB

يجب تخفيف معاناة الناس في غزة

وفي تدوينة أخرى قال المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية صرحت بأنه “يجب تخفيف معاناة الناس في غزة بشكل عاجل، ولهذا السبب نحن وشركاؤنا ملتزمون بشدة الهدن الإنسانية، ومن المهم والصحيح أن إسرائيل تخطو الآن خطواتها الأولى هنا”.

كما أكدت بيربوك على أن الحاجة أصبحت ماسة لدعم المجتمع الدولي من أجل توفير الإمدادات لسكان القطاع، وأشارت إلى أن ألمانيا زادت من دعمها مرة أخرى، كما أوضحت أن ألمانيا طالبت الشرق الأوسط كمجموعة السبع أن تشارك بنشاط، ودولة الإمارات العربية المتحدة تقود الطريق بالفعل هنا.

وأضافت وزيرة الخارحجية الألمانية أنالينا بيربوك “من الأهمية بمكان التمييز بين أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية والمدنيين الأبرياء الذين يستحقون دعمنا وحمايته. إن هذه المعركة هي ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين”.


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عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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