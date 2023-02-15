وزارة الأوقاف العمانية : تحدد موعد التسجيل للحج 1444 والشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، عن الموعد المحدد لفتح رابط تسجيل الحج 1444 وطرق التسجيل المباشرة وهي 3 طرق فقط، وكذالك الشروط العامة المطلوبة للراغبين في التقديم وكانت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، قد أعلنت الضوابط العامة والمستندات التي يجب رفعها عند التقديم، كما شددت على أن موقع hajj.com هو الموقع الإلكتروني الوحيد المعتمد لتلقي الطلبات من خلاله وأن أي طلب سوف يقدم خارج هذا الموقع لن ينظر إليه وكذالك الموعد المحدد للتسجيل لن يلتفت إلي أي طلب بعد موعد غلق الموقع وفيما يلي شرح لطريقة التسجيل والشروط المطلوبة.

رابط تسجيل الحج 1444 سلطنة عمان

حددت الوزارة 3 طرق للتسجيل المباشر في الحج هي عن طريق الرقم المدني للمواطن/ عن طريق رقم البطاقة الشخصية/ أو عن طريق رقم الهاتف النقال بشرط أن تكون الشريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعمة بنظام التصديق الإلكتروني “pka” وفيما يلي شرح خطوات التسجيل الإلكتروني.

الدخول على البوابة ال؟إلكترونية للتسجيل في الحج www hajj.com.

النقر من الصفحة الرئيسية على تسجيل طلب حج.

تسجيل البيانات المطلوبة وتحديد طريقة التسجيل من الطرق الثلاث المذكورة أعلاه.

رفع كافة المستندات وتكون معتمدة من قاضي أو كاتب عدل.

النقر على الموافقة على الشروط العامة و والإحكام.

إرسال الطلب ومتابعة الموقع لمعرفة نتيجة التسجيل عبر رسالة نصية على رقم الهاتف النقال المسجل.

شروط التسجيل للحج 2023

كما حددت الوزارة بعض الشروط الهامة التي لن يقبل الطلب بدون توافرها والشروط المطلوبة للتسجيل كما يلي.

السن لا يقل عن 18 عام.

اعتماد الوصية بالحج وتصديقها من القاضي أو كاتب عدل.

الالتزام بدفع المستحقات المالية للحج في المواعيد المحددة.

التحصين ضد فيروس كورونا المستجد وسوف تعلن الوزارة تفاصيل التحصين خلال الساعات القادمة.

موعد التسجيل للحج عمان 1444

الثلاثاء 21 فبراير الجاري فتح التسجيل للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك #الحج لموسم 1444هـ عبر النظام الإلكتروني لحجاج سلطنة #عُمان على الرابط التالي ( https://t.co/4PmAOQDS2Q ) ويستمر حتى 4 مارس القادم . #العُمانية pic.twitter.com/9QJ8C5z3XZ — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) February 14, 2023

كما جاء على الموقع الرسمي للوزارة فأن باب التسجيل الإلكتروني للحج داخل سلطنة عمان سوف يبدأ من يوم الثلاثاء 21 فبرابر 2023، وينتهي يوم 4 مارس 2023، ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ لذا يجب الإلتزام بالموعد المحدد للتسجيل.