وتكتم على الأسباب والضحايا| البنتاجون يعلن سقوط طائرة عسكرية أمريكية في مياه البحر المتوسط وبيان من القيادة العسكرية

أعلن البنتاجون قبل ساعات قليلة عن سقوط طائرة تتبع سلاح الجو الأمريكي في مياه البحر المتوسط، ووفق البيان فإن الطائرة كانت تقوم بمهام تدريبية منذ أول أمس الجمعة 10 نوفمبر، وأكد البنتاجون أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة لمعرفة أسباب سقوط الطائرة.

ولم تقم القيادة العسكرية الأمريكية بالإعلان عن أي تفاصيل أخرى حول حادث سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية، وقالت واشنطن أنه احتراماً لعائلات المتضررين فإنه لن يتم نشر مزيد من المعلومات حول الحادث.

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وتساءل العديد من النشطاء على مواقع التواصل عن أسباب سقوط الطائرة الأمريكية، وهل له علاقة بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط والدعم الأمريكي اللامحدود لجيش دولة الإحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة، وقالت بعض المواقع الإخبارية العالمية أن الحادث غير مرتبط بأي أعمال عدائية.

ويذكر أن القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تعرضت للعديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية، بعد دعم أمريكا لإسرائيل في حربها على غزة.