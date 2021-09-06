والفيديو الأول لاعتقال الرئيس ألفا كوندي.. العالم يستيقظ على انقلاب عسكري جديد وإطلاق نار كثيف في العاصمة

لقد أصبحت أفريقيا هي قارة الإنقلابات العسكرية لكثرة الدول التي يحدث بها انقلابات، وربما يكون السبب وراء ذلك هي القوى الإستعمارية التي تتحكم في مقدرات البلاد وجيوش تلك الدول، ولم يمر على انقلاب مالي سوى أشهر قليلة لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أن العالم فوجئ اليوم بانقلاب عسكري جديد في غينيا.

انقلاب عسكري في غينيا واعتقال الرئيس ألفا كوندي

وفي أول تحرك للإنقلابيين وزعيمهم، قام زعيم الإنقلابيين والذي يعمل كقائد لوحدة القوات الخاصة في غينيا، بمحاصرة القصر الرئاسي، واعتقال الرئيس الغيني “ألفا كوندي”، وكما هو معتاد في الإنقلابات العسكرية، أعلن قائد القوات الخاصة وقف العمل بالدستور وحل الحكومة.

وخلال أول خطاب لمامادي دومبوي زعيم الإنقلاب العسكري في غينيا، قال أن مؤيديه تمكنوا من القبض على الرئيس الغيني ألفا كوندي، وأعلن عدة قرارات منها إغلاق الحدود ووقف الدستور وحل الحكومة، بحجة تدهور الأحوال المعيشية والأمنية للمواطنين.

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ووفق الفيديوهات والصور المتداولة لاعتقال رئيس غينيا ألفا كوندي، يبدو أنه تعرض للتنكيل به، وليس ذلك فقط بل إن الوحدات الخاصة التي اعتقلته كانت حريصة على التصوير معه وإظهاره بهذا الشكل كما هو واضح بالصور المرفقة بالخبر، وقبيل الإنقلاب سمع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الكينية وفي محيط القصر الرئاسي.