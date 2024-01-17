واشنطن تعيد إدراج جماعة الحوثيين لقائمة الإرهاب والمتحدث باسم الحوثيين يرد

أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن أعادت إدراج جماعة الحوثيين في اليمن إلى التنظيم الإرهابي العالمي وتم وصفها الآن “منظمة إرهابية عالمية”، مؤكداً في تصريحاته أن التصنيف سيكون سارياً لمدة 30 يوماً وهذا الوقت كافي لمنح الولايات المتحدة الأمريكية تقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، كما أوضح جيك سوليفان أنه في حال أوقف الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف عن جماعة الحوثي.

من جانب آخر أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن جماعة الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، في إشارة إلى السفن التجارية التي تحمل علم الولايات المتحدة الأميركية وكذلك السفن التي تملكها بريطانيا، كما أن جماعة الحوثي استهدفت القوات المتمركزة في المنطقة هناك، مشيراً إلى أن بلاده تهدف إلى أن يجبر هذا التصنيف جماعة الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

هذا وقد خرج المتحدث باسم جماعة أنصار الله “الحوثيين” محمد عبد السلام بتصريحات جديدة نقلتها وسائل إعلام عالمية يؤكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستخدام قضية التصنيف هذه من أجل تحقيق أغراض سياسية لا غير، وأنه ليس هناك أي فاعلية على الأرض بشأن هذا التصنيف، مؤكداً أن تصنيف أمريكا للحوثيين بأنهم منظمة إرهابية عالمية لن يثني الحوثيين عن دعمهم القضية الفلسطينية، بل هذا الأمر يزيد من تمسكهم بموقفهم بشأن القضية الفلسطينية.

أضاف المتحدث باسم جماعة أنصار الله “الحوثيين” عبد السلام أنه لا يوجد أي خطوط إمدادية إيرانية إلى اليمن، وما يتم تداوله بشأن هذا الأمر غير صحيح ولا صحة له.

محرر الملف اليمني بجريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني: النية الأميركية لإعادة #الحوثيين إلى قائمة الإرهاب "مبيتة" منذ قصف قواعدهم#العربية pic.twitter.com/kzsZrV7LVh — العربية (@AlArabiya) January 17, 2024

يأتي قرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الحوثيين بالمنظمة الإرهابية العالمية عقب تنفيذ الجيش الأمريكي غارات جوية في اليمن، حيث استخدم الجيش الأمريكي الصواريخ الباليستية المضادة للسفن واستهدفت الغارات الجوية العديد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الهجمات تأتي رداً على هجمات جماعة الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي بدورها أثرت بشكل كبير في حركة الشحن في ممر البحر الأحمر.

في المقابل هدد الحوثيين بتوسيع نطاق هجماتهم لتشمل جميع السفن التجارية الأمريكية والتي تعبر من خلال البحر الأحمر، حيث أكدت جماعة الحوثيين أن قرار توسيع الهجمات يأتي رداً أيضا على الضربات العسكرية الأخيرة التي نفذتها أمريكا وبريطانيا والتي استهدفت عدة مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

🔴 #أميركا تصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

👇 https://t.co/QM9peTA6oS#العربية pic.twitter.com/I73EZv9H0l — العربية (@AlArabiya) January 17, 2024

كانت جماعة الحوثيين قد شنت هجمات صاروخية وكذلك باستخدام الطائرات المسيرة على العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر، واستهدفت هجماتهم جميع السفن التي تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك السفن التجارية المملوكة لبريطانيا، بالإضافة إلى السفن التجارية التي تمتلكها أو تديرها الشركات الإسرائيلية بما في ذلك السفن التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، وأكد الحوثيين أن هذه الهجمات تأتي تضماناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة خلال الوقت الراهن منذ السابع من أكتوبر الماضي.

🔴المتحدث باسم الحوثي: 🔴 تصنيف واشنطن لنا كمنظمة إرهابية لن يؤثر على موقفنا 🔴 الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل ستستمر 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

👇 https://t.co/QM9peTA6oS#العربية pic.twitter.com/0h7Y0ahS8c — العربية (@AlArabiya) January 17, 2024

في نفس السياق كانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت مرسوم رسمي اليوم الأربعاء 17 يناير تنصح فيه جميع السفن الأمريكية والتي تعبر عبر ممر البحر الأحمر أو تتواجد في الأرجاء، بعدم الاقتراب من المنطقة “البحر الأحمر” حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الهجمات الحوثية التي تعتبر مستمرة على السفن التجارية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.