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واشنطن تعبر عن أسفها لوفاة الطفلة هند في غزة وتدعو إسرائيل للتحقيق

عبد الرحمن عياد

أعربت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن أسفها الشديد للوفاة (المفجعة) للطفلة هند رجب في قطاع غزة والتي استغاثت بالمساعدة لعدة أيام دون جدوى، وقد دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في هذا الصدد.

واشنطن تعبر عن أسفها لوفاة الطفلة هند في غزة وتدعو إسرائيل للتحقيق

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، للصحافيين قائلاً: (إنها قصة مدمرة ومفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين فقدوا حياتهم جراء هذا النزاع) وأضاف: (لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيق عاجل في هذا الحادث).

وتعود قصة الطفلة هند التي أثارت حزن الملايين من متابعي وسائل الإعلام التي نشرت خبرها، إلى العثور على جثمانها وجثث خمسة من أفراد عائلتها بعد اختفائها لمدة 12 يومًا.

وقبل أسابيع قليلة فقد تعرضت الطفلة هند رجب التي تبلغ من العمر 6 أعوام، لمواجهة قاسية وسط إطلاق النار في مدينة غزة، حيث ناشدت بالمساعدة عبر الهاتف من خلال الهلال الأحمر واختبأت داخل سيارة عمها وكانت تحاصرها جثث أقاربها.

ويذكر أن هذه الواقعة وقعت في 29 يناير حيث أمر الجيش الإسرائيلي الصهيوني سكان المناطق الواقعة في غرب المدينة بالإخلاء والتحرك جنوبًا على طول الطريق الساحلي.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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