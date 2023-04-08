واشنطن ترسل غواصة مجهزة بصواريخ موجهة إلى منطقة الشرق الأوسط

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم السبت، عن وجود غواصة مزودة بصواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وأكد المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز في بيان، أن الغوّاصة فلوريدا وصلت إلى المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وتم إرسالها لمساعدة الأسطول الخامس الأمريكي في نشر الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتابع عن كثب إجراءات روسيا، في ضوء التصريحات التي أعلنت فيها عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأشار بلينكن إلى أنه لا يوجد خطط حالية لتعديل وضع قوات الناتو في هذا الصدد.