أخبار عالمية

واشنطن ترسل غواصة مجهزة بصواريخ موجهة إلى منطقة الشرق الأوسط

محمد صفوت

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم السبت، عن وجود غواصة مزودة بصواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

الغواصة الأمريكية في الشرق الأوسط

وأكد المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز في بيان، أن الغوّاصة فلوريدا وصلت إلى المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وتم إرسالها لمساعدة الأسطول الخامس الأمريكي في نشر الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.

وزير الخارجية الأميركي

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتابع عن كثب إجراءات روسيا، في ضوء التصريحات التي أعلنت فيها عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وأشار بلينكن إلى أنه لا يوجد خطط حالية لتعديل وضع قوات الناتو في هذا الصدد.

Avatar of محمد صفوت
محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات