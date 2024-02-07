هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يوافق على وقف القتال في غزة خلال مراحل الهدنة المرتقبة

تطورات جديدة منتظرة خلال الساعات المقبلة، قد تشهد توقيع اتفاق هدنة موسع بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية قطرية، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصدد الموافقة على كافة بنود الاتفاقية المنتظرة، حيث أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار بغزة دون الرجوع إلى مجلس الحرب أو إبلاغه مسبقًا، وذلك خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة.

رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المصدر: رويترز

صفقة مرتقبة بين حماس وإسرائيل

ووفقًا لبيان الهيئة الرسمية الناطقة بالعبرية، فأشارت إلى أن الدوحة طلبت من تل أبيب، بضرورة وشرط إتمام وقف إطلاق النار خلال التقدم بين المراحل الانتقالية للصفقة، من أجل ضمان استمرار المفاوضات بين الطرفين خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وفقًا لما طلبته حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي اقترحت خطة شاملة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واقترحت حماس ضمن خطتها أيضًا، الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين لديها، في الوقت الذي يتم فيه انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل، مع التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على مدار 135 يومًا كاملة مقسمة إلى 3 مراحل.

أما فيما يتعلق بالفترة الانتقالية بين المراحل، فأشارت الهيئة إلى أنها ستستمر حوالي أسبوع، مما يعني أن وقف إطلاق النار الذي وافق عليه نتنياهو سيكون دائم لمدة مشابهة بين مرحلة وأخرى، مشيرة إلى أن نتنياهو وافق بالفعل على الطلب القطري، إلا أن أعضاء المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي لم يتلقوا تحديثًا حول هذا الأمر إلا بعد موافقة نتنياهو.