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هوجان المصارع الأسطوري يتزوج من سيدة في عمر ابنته

صلاح عريان

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور يظهر فيها المصارع الأمريكي المحترف المتقاعد “تيري جين بوليا” والمشهور باسم “هوجان”؛ وهو يتزوج من سيدة تدعى “سكاي ديلي” في عمر أبناءه.

- صورة 3 - هوجان المصارع الأسطوري يتزوج من سيدة في عمر ابنته

هوجان وزوجته الثالثة

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من هي زوجة هوجان الثالثة

أقام المصارع هوجان حفل زفافه في إحدى الكنائس في حضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من المصارع هوجان وخطيبته سكاي ديلي الذي تزوج منها التي تبلغ من العمر 45 عام والتي تتقارب مع عُمر نجلة المصارع هوجان والتي تدعى بروك.

- صورة 1 - هوجان المصارع الأسطوري يتزوج من سيدة في عمر ابنته
هوجان وزوجته الثالثة
- صورة 2 - هوجان المصارع الأسطوري يتزوج من سيدة في عمر ابنته
هوجان وزوجته الثالثة

خطوبة المصارع هوجان من مدربة اليوغا سكاي ديلي

وفي يوليو الماضي تقدم المصارع الأسطوري هوجان الذي يبلغ من العمر 70 عامًا لخطبة مدربة اليوغا سكاي ديلي وقدم لها خاتم بقيمة 100 ألف دولار أمريكي من الألماس الخالص.

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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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