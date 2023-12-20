هنية في القاهرة بشأن مباحثات إعلان هدنة محتملة في الحرب بين حماس وإسرائيل

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة يوم الأربعاء وذلك لإجراء مباحثات بشأن إمكانية إعلان هدنة في الحرب التي تدور في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقد أعلنت حركة حماس في بيانها أن هنية وصل إلى القاهرة لعقد مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تطورات الحرب في غزة والعديد من الملفات الأخرى، وسوف يلتقي هنية الذي يرافقه وفد من حماس رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل.

وقبل وصوله إلى القاهرة فقد التقى هنية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وذلك وفقًا للإعلام الإيراني.

ووفقًا لمصدر في حركة الجهاد الإسلامي فإن وفدًا يترأسه الأمين العام للحركة زياد النخالة سيتوجه إلى القاهرة في بداية الأسبوع المقبل بدعوة من مصر وذلك في إطار مباحثات تهدف إلى وقف الحرب والعدوان ووقف إطلاق النار وتحقيق صفقة شاملة للتبادل مع إسرائيل.

وبعد مرور أكثر من شهرين على الحرب وعلى الرغم من استمرار إسرائيل في القصف المدمر والعمليات البرية في قطاع غزة تشير بعض الحركات إلى اتجاه إعلان هدنة ثانية، تشابه تلك التي استمرت لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر والتي سمحت بإطلاق سراح 105 أسرى محتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 240 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية.