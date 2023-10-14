هل يُجلد رونالدو.. سفارة إيران بمدريد تكشف الحقيقة

سادت حالة من الجدل وسط عشاق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، بعدما تفاجئ الجميع بصدور حكمًا قضائيًا إيرانيًا يقضي بجلد الدون 99 جلدة، بعدما قام بتقبيل أحد الفتيات الإيرانيات على رأسها.

جاء ذلك خلال وصول الدولي البرتغالي للأراضي الإيرانية رفقة بعثة النصر لمواجهة بيرسبوليس، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

سفارة إيران تكشف حقيقة جلد رونالدو

قامت سفارة إيران بمدريد بكشف حقيقة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، بعد الأنباء التي ترددت خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت السفارة الإيرانية أن كل ما أنتشر من أخبار ليس له أي أساس من الصحة، حيث قام أحد المحاميين برفع دعوى قضائية ضد رونالدو، لكن لم يُصدر أي أحكام ضد الدون حتى هذه اللحظة.

بيان سفارة إيران في مدريد بشأن جلد رونالدو

Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida… pic.twitter.com/51xw40L7Gp — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) October 13, 2023

جاء بيان سفارة إيران في مدريد بيانا للرد على الأنباء الأخيرة بشأن جلد رونالدو: “سفارة إيران تنفي بشدة صدور أي أحكام ضد أي رياضي دولي في إيران”.

وتابعت السفارة بيانها: “مثير للقلق انتشار هذه الأنباء والأخبار التي لا أساس لها من الصحة”.

وأختتمت: “رونالدو قام بمقابلة إنسانية مع فاطمة حمامي، وحصل على إشادة وإعجاب من قبل الشعب والسلطات الرياضية في إيران”.

وكان رونالدو قد نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2024″، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال هذه المواجهة.

يذكر أن رونالدو نجح في جذب الأنظار إلى دوري روشن السعودي، بعد انتقاله للعالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب أزمته مع المدرب إيريك تين هاج.

وأصبح الدوري السعودي أفضل دوريات المنطقة العربية خلال الفترة الحالية، بعد الانتدابات القوية خلال الميركاتو الصيفي الماضي.