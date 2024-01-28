الأجواء بين روسيا وأوكرانيا أخذت في التصاعد من جديد، بعدما نجح الجيش الروسي في إحكام قبضته على عدد من المدن الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

الناتو يستعد لضرب روسيا

كشفت تقارير صحفية عن أن حلف الناتو بقيادة بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية وجه تحذيرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد السيطرة على بلدة كراخمالنويه التابعة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن هناك حالة من الاستعداد لسن هجوم على روسيا من قبل دول حلف الناتو، مما يجعل هناك قلق كبير من نشوب حرب عالمية ثالثة نووية مدمرة.

النداء الأخير.. الناتو يستعد لمواجهة روسيا في حرب يوم القيامة " نشوء حرب عالمية ثالثة لم يعد احتمال مستبعدا، فـ #الناتو يؤمن باقترابها حد اليقين وبدأ يحث المدنيين والحكومات على الاستعداد لصراع سيغير حياتهم "#الحرب_العالمية_الثالثة#روسيا#أوكرانيا#سوشال_سكاي pic.twitter.com/IRCU1bOntc — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 21, 2024

الذكاء الاصطناعي يتوقع استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا

تنبأ الذكاء الاصطناعي (ChatGPT 4 (Plus، بإن حالة التوتر بين الجانبين الروسي والأوكراني ستستمر في ضوء التطورات الأخيرة في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن تستمر التوترات بين روسيا والولايات المتحدة في الارتفاع.

وأوضح (ChatGPT 4 (Plus، أن هذا التوتر بين روسيا وأوكرانيا قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في حرب عنيفة مع الجانب الروسي، مما يجعل هناك احتمالية كبيرة لنشوب حرب عالمية ثالثة.

لكن الذكاء الاصطناعي أشار إلى أن لابد من تذكر أن الحرب العالمية الثالثة ليست حتمية، حيث يتواجد عدد من العوامل التي قد تساعد في منع نشوبها، حال قام العالم بتعزيز الأمن العام، من أجل تجنب كارثة عالمية مقبلة.

ووضع (ChatGPT 4 (Plus، خطوات يمكن من خلالها المساعدة في منع نشوب حرب عالمية ثالثة، ومنها:

1_ دعم السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

2_ معارضة التسلح وانتشار الأسلحة النووية.

3_ تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

4_ تربية الأجيال القادمة على قيم السلام والعدالة.

واختتم الذكاء الاصطناعي أن اتخاذ هذه الخطوات، يمكن من خلاله بناء عالم أكثر سلامًا وأمانًا، ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة.