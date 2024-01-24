هل هناك حرب نووية قادمة في المستقبل القريب؟ ماذا كان رد الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً على هذا السؤال

نهاية العالم، يوم القيامة، حرب عالمية ثالثة، ترددت هذه العبارات بشدة في مواقع الأخبار الفترة الماضية، خاصة بعد أحداث أوكرانيا وغزة، وزيادة حالة الاستقطاب العالمي بين الكتلة الغربية، الولايات المتحدة واوروبا، والكتلة الشرقية، روسيا والصين بالأخص، وانتشار العديد من النزاعات المسلحة في مناطق متعددة في العالم وفي أغلب الأحيان يكون الصراع بين الكتلتين هو نواة هذه النزاعات.

وفقًا لتحليل ChatGPT 4 (Plus)، يظل احتمال اندلاع حرب نووية ضئيلًا على الرغم من التوترات الجاريةويعلل ذلك بأن الدول المسلحة نوويًا، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة، تدرك العواقب الكارثية لمثل هذا الصراع وقد أظهرت تاريخيًا في عديد من المواقف ضبط النفس لتجنب التصعيد إلى حرب نووية، بمعنى آخر، يستمر مفهوم “الدمار المؤكد المتبادل” (MAD) في كونه رادعًا كبيرًا ضد استخدام الأسلحة النووية.

مع ذلك، من الضروري مراقبة هذه الأوضاع عن كثب، نظرًا لعدم قابلية التنبؤ بالديناميكيات الدولية، ويُشدد ChatGPT على أهمية تقييم المعلومات الواردة من مصادر متعددة للحصول على رؤية شاملة ومتوازنة للوضع الجيوسياسي الحالي.

يعكس هذا التحليل الموقف الحالي لأحدث الأنظمة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتقييم المواقف العالمية بناءً على بيانات وتحليلات متعمقة.