تم توجيه هذا السؤال إلى أداة الذكاء الاصطناعي المجانية chatgpt «شات جي بي تي»، وكان بنفس الصيغة “هل تستطيع إسرائيل ضرب مصر مثل قطر؟”، فأجاب أنه سؤال مهم جدًا، وتحدث بشكل موضوعي في جوابه عن السؤال، وكان كلامه أنه بالنسبة للناحية السياسية والعسكرية، فإن الوضع مختلف تماما بين مصر وقطر.

وفسر التطبيق الخاص بشركة “أوبنAI”، بقوله:

1- مصر دولة كبرى إقليميا

تمتلك مصر جيشا كبيرا يصنف ضمن أقوى 15 جيشا في العالم.

لدى مصر قوات برية وبحرية وجوية ضخمة ومنظومات دفاع جوي متطورة.

لها موقع استراتيجي (قناة السويس، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط)، مما يجعلها عنصرا هاما في معادلات الأمن الدولية.

2- قطر دولة صغيرة

أكد التطبيق الأكثر شعبية بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن قطر دولة صغيرة تعتمد على التحالفات العسكرية، وخاصة القواعد الأمريكية والتركية، كما أنها لا تمتلك جيشا بحجم أو تسليح جيش مصر، ولذلك فإن أي مواجهة مباشرة ستكون محسوبة بشكل مختلف.

وذهب التطبيق الذي طورته “أوبن إيه أي” إلى أن إسرائيل تحسب العواقب جيدا، وذلك للأسباب الآتية:

إسرائيل لا يمكنها ضرب مصر عسكريًا بسهولة، لأن ذلك سيُشعل حربًا شاملة قد تؤثر على وجودها نفسه.

علاقتها مع مصر حالياً قائمة على اتفاقية سلام (كامب ديفيد) والتنسيق الأمني في ملفات مثل غزة وسيناء.

أي عدوان على مصر سيؤدي إلى انهيار هذه الاتفاقية، وتورط قوى إقليمية ودولية، وهو أمر خطير لإسرائيل.

كما أكد على أن الواقع السياسي مختلف بالنسبة إلى مصر، لأنها تملك أوراقا للضغط، سواء عسكرية أو اقتصادية تجعل الحسابات مختلفة بشكل جذري.

واختتم «شات جي بي تي» الإجابة بقولة “لا، إسرائيل لا تستطيع التعامل مع مصر عسكريًا مثل قطر، مصر دولة كبيرة ذات قوة عسكرية مؤثرة، وأي مواجهة مباشرة معها ستكون مغامرة وجودية لإسرائيل، وليست مجرد “ضربة عابرة”.