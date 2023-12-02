هل تحول إسرائيل غزة إلى سجن كبير؟

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية والمنازل، تتردد أنباء عن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من الحدود، بهدف منع أي هجمات مستقبلية من جانب حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في تنفيذ هذه الخطة، التي تشمل أيضًا طرد قادة حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع، ولم تعلن إسرائيل رسميًا عن هذه الخطة، ولكن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، أوفير فولك، أكد أنها تحمل تفاصيل أكثر من ذلك.

وتواجه هذه الخطة انتقادات ورفض من الجانب الفلسطيني والعربي والدولي، الذين يرون فيها محاولة لتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكان غزة وتغيير الوضع القائم في القطاع، وقد شبهت بعض المصادر الإقليمية فكرة المنطقة العازلة في غزة بالمنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان، والتي انسحبت منها في عام 2000 بعد سنوات من المواجهات مع حزب الله.

ويقول بعض المحللين إن إسرائيل تحاول تكرار تجربتها في لبنان، عندما طردت قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في الثمانينيات، وتعتقد أنها بإمكانها القضاء على حماس وتحويل غزة إلى منطقة مستقرة ومطيعة، لكن هذا الرأي يتجاهل الاختلافات بين الحالتين، والتحديات التي تواجهها إسرائيل في تنفيذ خطتها، والمخاطر التي قد تنجم عنها على الأمن الإقليمي والدولي.

ما هي منطقة العزلة التي تريدها إسرائيل في غزة؟

وفقًا لما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة، تريد إسرائيل إقامة منطقة عازلة بين غزة وإسرائيل شمالًا إلى الجنوب لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين، ولم يتم تحديد مدى عمق هذه المنطقة بعد، ولكنها قد تصل إلى كيلومتر واحد أو كيلومترين أو مئات الأمتار داخل غزة، ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة خالية من السكان والمباني والمزارع والأشجار، وأن تكون محاطة بسياج أمني وأبراج مراقبة وأجهزة استشعار وكاميرات وألغام وطائرات بدون طيار، وقد تكون هذه المنطقة جزء من عملية نزع السلاح التي تسعى إسرائيل لفرضها على غزة.

لماذا تريد إسرائيل إقامة هذه المنطقة؟

تقول إسرائيل إن هدفها من إقامة هذه المنطقة هو تعزيز أمنها وحماية مواطنيها من أي هجمات مستقبلية من غزة، وتزعم إسرائيل أن حماس والمقاومة الفلسطينية تستخدم غزة كقاعدة لإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة والطائرات المسيرة والنفقات الهجومية على الأراضي الإسرائيلية، وترى إسرائيل أن هذه المنطقة ستمنع هذه الهجمات أو تقلل من فعاليتها، وستمكنها من رصد واستهداف أي نشاط مشبوه في غزة، وتعتبر إسرائيل أن هذه المنطقة ستكون رادعصا قويًا لحماس والمقاومة الفلسطينية، وستضعف قدرتهما على القتال والتحرك والتزود بالسلاح والذخيرة.