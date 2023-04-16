هزه أرضية تضرب ولاية مرعش في تركيا يوم أمس

تعرضت ولاية كهرمان مرعش الواقعة في جنوب تركية إلى هزة أرضية يوم أمس بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ووفقاً لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية والمعروفة باسم أفاد بأن مركز الهزة الأرضية وقع في أحد الأقضية التابعة للولاية، وحصل على عمق 7 كيلو متر تحت الأرض ولم ترد أي أخبار عن خسائر بشرية او مادية بسبب الهزة الأرضية الأخيرة.

الزلازل الأرضية ليست جديدة على الجنوب التركي عموما وكهرمان مرعش خصوصا فمنذ الزلزال المدمر الذي حصل في 6 شباط 2023 والذي خلف دمارا هائلا في عشر ولايات تركيا، والذي حصد أرواح عشرات الآلاف من الشهداء السوريين والأتراك الذين قضوا تحت أنقاض منازلهم، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المنكوبين والذين توزعوا على المخيمات في المدن المنكوبة بالإضافة إلى إجلاء قسم منهم إلى الولايات الغير مهددة بخطر الزلازل، ما زالت الهزات الأرضية الارتدادية تثير الرعب لدى السكان وتذكرهم بكارثة القرن التي حصلت في تركيا قبل أكثر من شهرين من الآن.

وفي وقت سابق تعرضت مدينة كهرمان مرعش إلى زلزال عند الساعة 3:30 صباحا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر بتاريخ 8 أبريل 2023 تَبَعاً لـِ ما أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، بالإضافة إلى زلزال أخر ضرب مدينة كهرمان مرعش بتاريخ 24 مارس 2023 وبلغت شدته 4.7 على مقياس ريختر ووقع الزلزال على عمق 34.7 كيلو متر تحت الأرض، ولم ترد أي أخبار عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

كما حصلت عدة زلازل في أنحاء مختلفة من العالم خلال الربع الأول من السنة الجديدة 2023 حيث تم تسجيل وقوع زلازل في بحر الصين ووسط إيطاليا وشرق تايوان وأندونيسيا.