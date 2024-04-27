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هزات أرضية عنيفة تضرب تايوان وتثير المخاوف

عبد الرحمن عياد
هزات أرضية عنيفة تضرب تايوان وتثير المخاوف

تعرضت تايوان لسلسلة من الزلازل في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث وصل عدد الهزات إلى 10 على الأقل، وبلغت أقواها 6.1 درجة، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية.
ورغم قوة هذه الهزات، لم يتم إصدار أي تحذير بشأن حدوث تسونامي، في حين أطلقت صفارات الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه.
وتأتي هذه الهزات بعد عدة أيام من سلسلة أخرى من الزلازل التي شهدتها الجزيرة.
وقد تم تسجيل أقوى زلزال بقوة 6.1 درجة في وقت مبكر من صباح السبت، عند الساعة 2:21، قبالة الساحل، على عمق 24.9 كيلومتر، وتلاها ارتدادات أخف قوة، ثم وقع زلزال آخر قوي في الجزء القاري من الجزيرة، عند الساعة 2:49، على بعد حوالي 40 كيلومتراً من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، على عمق 18.9 كيلومتر.

 


وقد تم تسجيل عشر هزات أخرى بعد منتصف ليل الجمعة بدرجات مختلفة، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية.
وحتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار جراء هذه الهزات.
ويأتي هذا النشاط الزلزالي المتواصل بعد تصدع المباني في تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب سلسلة من الزلازل، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 6.3 درجة في شرق هوالين.
وقد أعلنت الحكومة أن هذه الهزات هي ارتدادات لزلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة ضرب الجزيرة قبل أكثر من أسبوعين، وقد وُصف بأنه الأقوى منذ 25 سنة.
وقد تسبب الزلزال السابق في انهيارات أرضية أدت إلى انقطاع الطرق وتسببت في أضرار جسيمة للمباني في مدينة هوالين الكبيرة، وأسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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