هذه البلاد لن تصوم غداً .. منهم 3 دول عربية ودولتين غير إسلامية

استطلاع هلال شهر رمضان المبارك هي الشعيرة الأولى التي يستقبل بها المسلمين شهر الصيام، فإذا ما ثبتت الرؤية يكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر الفضيل، وإذا لم تثبت يكون الغد هو المتمم لشهر شعبان، وهذا ما عاشته منذ ساعات كل الدول الإسلامية، فمنهم من سيبدأ صيامه غداً، ومنهم من تأجل لبعد الغد.

الجهات المنوط بها الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان قد أعلنت بالفعل في الكثير من الدول العربية والإسلامية، فالدول التي سيبدأ فيها شهر القرآن من الغد هي مصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، واليمن، وتونس، والسودان، وأهل السنة في العراق.

في الوقت نفسه لم يتم التثبت من رؤية هلال شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية، وبذلك يكون الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان بها، ويكون غداً هو المتمم لشهر شعبان.

من هذه الدول ثلاث دول عربية، وهي الأردن وعمان وليبيا، أما باقي الدول فهي دول إسلامية جلها بقارة أسيا، وهي إيران، وباكستان، وإندونيسيا، وبروناي، وماليزيا، وبنجلاديش، بالإضافة إلى الهند وسنغافورا.

وبدء المسلمين في الدول التي أعلنت ميلاد هلال شهر رمضان صلاة القيام من الليلة، حيث توافد المصلين للمساجد التي توافد عليها مستقبلي الشهر الكريم بأول ليالي القيام.

فلسطين تعلن أن الإثنين 11 مارس غرة شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/lgWP8zzflY — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024

في الوقت نفسه انتشرت مظاهر استقبال شهر رمضان بالشوارع، حيث علقت الزينات واحتفل الأطفال بقدوم الشهر الكريم، وتبادل الأهل والأصدقاء التهاني والتبريكات.