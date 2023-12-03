هجوم مسلح في باكستان يودي بحياة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين

في حادث مروع هاجم مسلحون حافلة قرب بلدة شيلاس في شمال باكستان يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 8 ركاب وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين وذلك وفقًا لمسؤولين باكستانيين وقد أفادت وكالة رويترز بالأنباء.

وقال محمد علي جوهر المُتحدث باسم الحكومة المحلية في المنطقة إن المسلحين فتحوا النار على الحافلة وتم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات القريبة.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولا تزال دوافع الهجوم غير واضحة.

وتقع بلدة شيلاس في منطقة جيلجيت بالتستان بالقرب من إقليم خيبر بختون خوا حيث تزايدت الهجمات في السنوات الأخيرة.

وقد سبق لحركة طالبان الباكستانية أن أعلنت مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.

وتُعتبر شيلاس وجهة سياحية شهيرة حيث تقع بالقرب من سد قيد الإنشاء والمدعوم من الصين.