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هجوم مسلح في باكستان يودي بحياة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين

عبد الرحمن عياد

في حادث مروع هاجم مسلحون حافلة قرب بلدة شيلاس في شمال باكستان يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 8 ركاب وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين وذلك وفقًا لمسؤولين باكستانيين وقد  أفادت وكالة رويترز بالأنباء.

وقال محمد علي جوهر المُتحدث باسم الحكومة المحلية في المنطقة إن المسلحين فتحوا النار على الحافلة وتم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات القريبة.
وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولا تزال دوافع الهجوم غير واضحة.

وتقع بلدة شيلاس في منطقة جيلجيت بالتستان بالقرب من إقليم خيبر بختون خوا حيث تزايدت الهجمات في السنوات الأخيرة.
وقد سبق لحركة طالبان الباكستانية أن أعلنت مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.

وتُعتبر شيلاس وجهة سياحية شهيرة حيث تقع بالقرب من سد قيد الإنشاء والمدعوم من الصين.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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