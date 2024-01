هجوم مسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول يسفر عن وفاة شخص

في حادث مروع فقد شن مسلحان هجوما على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وفقًا لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

من موقع الحادث

وقد وقع الهجوم في حوالي الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (08:40 صباحًا بتوقيت جرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول، وقام به رجلان ملثمان.

وقال وزير الداخلية التركي بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد هوية الجناة.

Two armed men wearing ski masks burst into a Catholic church in Istanbul and started shooting, killing one person and wounding several others #istanbul pic.twitter.com/4Bmsxan2L9

— 50 States of Lie (@50StatesOfLie) January 28, 2024