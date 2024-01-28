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هجوم مسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول يسفر عن وفاة شخص

عبد الرحمن عياد

في حادث مروع فقد شن مسلحان هجوما على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وفقًا لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

هجوم مسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول يسفر عن وفاة شخص

من موقع الحادث

وقد وقع الهجوم في حوالي الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (08:40 صباحًا بتوقيت جرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول، وقام به رجلان ملثمان.

وقال وزير الداخلية التركي بأنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد هوية الجناة.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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