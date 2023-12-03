هجوم قرب برج إيفل في باريس ومقتل سائح واصابة أخرين

تعرض مجموعة من السائحين في وسط باريس لهجوم من قبل رجل فرنسي مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقد أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في تصريح للصحفيين مساء السبت بأن الشرطة قد ألقت القبض بسرعة على الجاني البالغ من العمر 26 عامًا باستخدام مسدس صاعق.

وقد أفاد الوزير أن المشتبه به الذي يعاني من اضطرابات نفسية وكان قد سبق له أن حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر، كما أشار دارمانين إلى أن المشتبه به كان مدرجًا على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية.

وقد وقع الهجوم حوالي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بالقرب من برج إيفل حيث هاجم الجاني اثنين من السائحين بواسطة سكين مما أدى إلى وفاة مواطن ألماني، وأثناء مطاردة الشرطة للجاني فقد هاجم شخصين آخرين بواسطة مطرقة قبل أن يتم القبض عليه.

وقد أفاد دارمانين بأن المشتبه به صرخ بتكبيرة وأبلغ الشرطة بأنه غاضب بسبب (مقتل العديد من المسلمين في أفغانستان وفلسطين) كما أعرب عن استيائه من الأوضاع في قطاع غزة.

وقد أعلن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أنه سيتولى التحقيق في هذه الحادثة.

وتأتي هذه الواقعة قبل أقل من ثمانية أشهر من استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية ومن المرجح أن تثير تساؤلات حول الأمن خلال هذا الحدث الرياضي العالمي.

وتخطط باريس لإقامة حفل افتتاح غير مسبوق على نهر السين ومن المتوقع أن يجذب هذا الحفل ما يصل إلى 600 ألف متفرج.