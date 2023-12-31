استمرارًا لحالة التوترات التي تشهدها طرق التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، على خلفية الاستهداف المستمر لهم من قبل الحوثيين في اليمن، ردًا على الحرب الشاملة التي تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة وتسببها في إسقاط الآلاف من الشهداء والمصابين، أصدرت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأحد، بيانًا كشفت فيه آخر تطورات الهجوم على سفينة تجارية تابعة لشركة ميرسك العالمية الشهيرة، ورد فعلها السريع على هذا الهجوم.

هجوم على سفينة ميرسك بـ 4 زوارق يمنية في البحر الأحمر.. وأول رد أمريكي بالهليكوبتر

بيان القيادة الأمريكية

وأوضحت القيادة الأمريكية في بيانها، أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة التي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك في البحار الأحمر، بعد تعرضها لإطلاق النيران بكثافة من قبل 4 زوارق حوثية، حيث تبين أن تلك الزوارق قامت بإطلاق النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترًا منها وحاول أفراد الصعود على متنها، قبل أن يصل نداء الاستغاثة إليها، ما دفعها للتحرك على الفور.

وأضاف البيان أنه تم الدفع على الفور بطائرات الهليكوبتر الأميركية إلى موقع السفينة والهجوم عليها، وقامت بالرد على الزوارق بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، وتمكنت بالفعل الطائرات من إصابة 3 من الزوارق الأربعة، وإغراقها في البحث وقتل طواقمها، بينما لاذ الزورق الرابع بالفرار من المنطقة.

أول توضيح من ميرسك

أما عن شركة ميرسك العالمية للشحن، فقد أكدت وقوع حادث يتعلق بسفينة “ميرسك هانجتشو” بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر، لافتة إلى أن بخير وتؤكد على سلامة أفراد طاقم السفينة، لافتة إلى أنه لا يوجد هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة التي تواصل إبحارها شمالًا في اتجاه السويس وقادرة على المناورة دون الإصابة بأي أضرار.

ومن جانبها قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت اليوم الأحد، بلاغًا عن هجوم على سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر، مشيرة إلى إن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار، مؤكدة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السفينة إبحارها بنجاح حسب الوجهة المتجهة لها دو أي مشكلات حاليًا.

جدير بالذكر أن تعرض الملاحة العالمية لاستهداف كبير من قبل الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر في الفترة الأخيرة، يثير قلقًا كبيرًا ومخاوف عالمية من تأثيراتها السلبية على الاقتصاديات العالمية وحجم التبادل التجاري بين الدول، حيث طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وعددًا من الدول الأخرى، بضرورة تشكيل قوة موحدة من أجل مواجهة أي تهديدات في البحر الأحمر تواجه عملية الملاحة فيها، خاصةً مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لفترة مقبلة.