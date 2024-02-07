تعرضت أجزاء من العاصمة الأوكرانية كييف لانقطاع في التيار الكهربائي يوم الأربعاء وذلك بعد تعرض خطوط الكهرباء لأضرار نتيجة هجوم صاروخي روسي حسبما أعلن فيتالي كليتشكو رئيس البلدية.

هجوم صاروخي روسي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في كييف

وقد نشر كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي بأن اثنين من خطوط التوتر العالي قد تضررت بسبب شظايا صاروخية في العاصمة نتيجة هجوم العدو، وبعض المستهلكين لا يزالون بدون كهرباء في الوقت الحالي.

وقد أكدت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا قد شنت هجومًا صاروخيًا على كييف ومدن أخرى في ساعات الذروة صباح اليوم الأربعاء، حيث سُمعت عدة انفجارات في العاصمة أثناء تصدي أنظمة الدفاع الجوي للهجوم وفقًا لوكالة رويترز.

وقد أفاد شهود عيان من وكالة رويترز بأن انفجارات عنيفة سُمعت في كييف قبل الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت جرينتش.

وقد تم تشغيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداءً من الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت جرينتش، وقد حذرت قوات الدفاع الجوي عبر تطبيق تيليجرام من خطر الهجمات الصاروخية الروسية.

وقد ذكر أوليه سينهوبوف، حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بأن الصواريخ الروسية قد أصابت بنية تحتية غير سكنية في مدينة خاركيف المركز الإداري للمنطقة.