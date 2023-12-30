هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا يتسبب في انقطاع الكهرباء وارتفاع حصيلة الضحايا

أدى الهجوم العسكري الروسي الواسع النطاق على أوكرانيا، اليوم الجمعة، إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المدن الأوكرانية، كما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 21 قتيلا و132 جريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرين فورم” أن الهجوم الروسي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدن كييف، وخاركيف، ودينيسترو، وأوديسا، ودنيبروبيتروفسك.

وأضافت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 132 آخرين في أنحاء البلاد.

مراسل #العربية حذيفة عادل: انقطاع الكهرباء عن مدن أوكرانية جراء الهجوم الروسي الواسع.. وارتفاع حصيلة الضحايا لـ21 قتيلا و132 جريحا pic.twitter.com/voovkbmT1b — العربية (@AlArabiya) December 29, 2023

وأشارت إلى أن الهجوم الروسي استهدف منشآت عسكرية ومدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والبنى التحتية الحيوية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا، وحثت على وقف فوري للأعمال العدائية.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الروسي بأنه “عمل عدواني خطير”، ودعا إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

ويأتي الهجوم الروسي على أوكرانيا في إطار تصاعد التوترات بين روسيا والغرب، على خلفية أزمة أوكرانيا.