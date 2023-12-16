هجوم حوثي جديد بالصواريخ على سفينتين في البحر الأحمر

قام المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن بالتأكيد على أن الجماعة شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين وأضاف أن السفينتين “إم.إس.سي ألانيا” و”إم.إس.سي بلاتيوم 3″، وأكد المتحدث على أنه “تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى المستوطنات الإسرائيلية بصاروخين بحريين وجاءت عملية استهداف السفينتين بعد رفض طاقميهما الاستجابة لكافة نداءات القوات البحرية اليمنية وبالإضافة إلى الرسائل التحذيرية النارية”، وأكد بالقول أن: “نطمئن كل السفن المتجهة إلى جميع الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر”.

الصورة من اليوتيوب

كما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت ماضي على أنها جاءها تقريراً عن إخماد حريق نشب عن انفجار، وكان قد قام الحريق على متن سفينة تبعد 30 ميلاً بحرياً عن جنوب غربي المخا باليمن، بالإضافة إلى أن “التقرير يفيد بأن الطاقم والسفينة بأمان في الوقت الحالي”.

رد أمريكا

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن سفينة شحن ثانية أصيبت بصاروخ باليستي أطلق من اليمن والذي يسيطر عليه الحوثيون، أضاف إلى أن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية في طريقها لكي تساعد السفينة، وحدد المسؤول بإن السفينة “إم إس سي بلاتينيوم 3″، وأكد إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا، ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف سفينة شحن أخرى أصيبت بقذيفة.

رد الهيئة البريطانية

وأبلغت الهيئة البريطانية عن حادثين آخرين، أحدهما في شمال المخا باليمن والأخرى في جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني كما نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب، وأُطلق مقذوف من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر وأصابها، وفق ما أفاد مسؤول أميركي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة، وأكد المسؤول الأميركي أن وزارة الدفاع لوكالة “فرانس برس” تقول “نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر، ووردت معلومات عن اندلاع حريق”.