هجمات الدببة في كامتشاتكا الروسية: وفاة امرأة وإصابة طفل ورجل.. والسلطات تتحرك لوقف الخطر

شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية سلسلة من الحوادث المروعة بعد هجمات متتالية شنّتها دببة على سكان مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وأسفرت عن وفاة امرأة متقاعدة وإصابة طفل ورجل بجروح متفاوتة. هذه التطورات الخطيرة دفعت السلطات إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات وقائية مشددة لحماية المواطنين.

تفاصيل الحوادث

تمكن رجل من النجاة بعد أن باغته دب قرب سيارته، حيث أسرع إلى الاحتماء داخل مركبته، بينما حاول الحيوان اقتحامها بعنف.

الحادث الثاني وقع في يوم 25 سبتمبر حيث هاجم دب امرأة متقاعدة قرب مدرسة “بوشكين” الثانوية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتوفيت لاحقًا في المستشفى متأثرة بإصابتها.

أما الحادث الثالث فكان إصابة تلميذ في الصف السادس بجروح وكدمات أثناء محاولته الفرار من موقع الهجوم، وتلقى العلاج الفوري.

نتائج التحقيقات الأولية

أكدت السلطات أن الدب المهاجم قد يكون وصل إلى المدينة سباحة عبر الخليج، وهو غير معتاد على التعامل مع البشر، مما جعله أكثر عدوانية. وقال ديمتري شيبيتسين، وزير الغابات والصيد بالنيابة:

خلصنا بعد التحليل بمشاركة العلماء إلى أن الحيوان عبر الخليج سباحة ولم يسبق له دخول البيئة الحضرية، ومن هنا جاء سلوكه العدواني.

إجراءات وقائية مرتقبة

اتخذت السلطات العديد من إجراءات الوقاية والحماية للسكان:

تكثيف الدوريات الأمنية قرب المدارس والمناطق السكنية.

استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة تحركات الدببة.

إشراك الصيادين المحليين في خطط الاستجابة السريعة.

تشديد الرقابة على مكبات النفايات العشوائية التي تجذب الحيوانات.

إلزام شركات السياحة باتخاذ تدابير أمان إضافية.

خلفية عن كامتشاتكا والدببة البنية:

تعد كامتشاتكا من أكبر المواطن الطبيعية للدببة البنية في العالم، حيث تعيش الآلاف منها في الغابات والجبال. ورغم أنها عادة ما تبقى بعيدة عن المدن، إلا أن التغيرات المناخية ونقص مصادر الغذاء قد تدفعها أحيانًا إلى الاقتراب من المناطق المأهولة، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة.

