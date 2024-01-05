هجمات الحوثيين على السفن التجارية قد تتسبب بزيادة أسعار بعض السلع في 2024

في ظل الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم في عام 2023 يعول الكثيرين على العام الجديد متفائلين بأن يكون أفضل من العام الذي سبقه، أثرت العديد من الأزمات الاقتصادية والصحية على الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية والتي كان أبرزها تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، باتت التجارة العالمية تعاني مؤخرا بسبب هجمات الحوثين على السفن التجارية في البحر الأحمر ردا على ما يحدث في غزة وهو ما لا يبدو مباشراً وبالأخص أننا في مستهل عام جديد.

منذ شهر ديسمبر الماضي بدأ الحوثيون سلسلة هجمات ممنهجة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر واستهدفت قوات الحوثي السفن التجارية بشكل خاص وبالأخص تلك التي تتعامل مع إسرائيل وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي في غزة، تم استهداف عدة سفن وتضررت عدة شركات كبرى فيما أوقفت شركات أنشطتها وذلك خوفا من بالضرر الذي ستسببه تلك الهجمات لهم، كانت شركة ميرسك الدنماركية أبرز المتضررين حيث أعلنت الشركة توقف رحلاتها في البحر الأحمر ومن ثم استأنفتها مجددا غير أن إحدى سفنها تعرضت لهجوم وواصلت رحلتها حتى وصلت إلى قناة السويس بدون أضرار تذكر.

ردت القوى العالمية الكبرى على تلك الهجمات حيث أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سفن حربية في البحر الأحمر وذلك لمجابهة هجمات الحوثيين والحد منها، تقول البحرية الأمريكية أن الهدف من نشر تلك السفن هو الحفاظ على سلامة وحرية التجارة والملاحة البحرية.

تبعات هجمات الحوثيين على التجارة العالمية:

يكلف عبور طريق آخر لإيصال السفن من جنوب آسيا وحتى أوروبا مليون دولار إضافية للوقود ذهابا وإيابا وذلك إذا سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح والذي يربط آسيا بأوروبا ويمر عبر جنوب إفريقيا وهو البديل الوحيد المتوفر إذا استمرت تلك الهجمات على ما هي عليه، تزيد تلك التكاليف الإضافية أسعار شحن الحاويات وبالتالي زيادة أسعار البضائع على المستهلكين.

القت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي حيث تسببت تلك الهجمات في غلق عدد من مواقع التسوق الإسرائيلية الخاصة بالتسوق الإلكتروني حيث تم إغلاق أربع متاجر إلكترونية على الإنترنت.

سلع مهددة:

اثرت تلك الهجمات أيضا على تجارة البن حيث إن العديد من العملاء في أوروبا يستوردون البن من الدول الآسيوية وخصوصا فيتنام بالإضافة لبعض الدول الإفريقية مثل أثيوبيا وكينيا ومن المتوقع أن يسجل سعر البن ارتفاعا قياسيا في الفترة المقبلة وذلك بحسب خبراء استراتيجيين في التسويق، من السلع المهددة أيضا بزيادة سعرها الكاكاو والقطن خصوصا أن كل تلك السلع يتم نقلها في حاويات.

يذكر بأن أبرز مشاكل تأمين الملاحة البحرية تتمثل في الصراعات الدائرة حول أغلب الممرات والمضائق المائية التي تمر عبرها السفن وتشهد منطقة الشرق الأوسط في هذه الأيام توترات شديدة وذلك في أغلب المناطق التي تتواجد بقربها المضائق والممرات المائية الهامة مثل ممر قناة السويس ومضيق باب المندب في اليمن، تصعب السيطرة على البحار عسكريا وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت بعض السفن الحربية ضمن مبادرة “حارس الازدهار” ولم تتمكن حتى الآن من تغيير أي شيء يذكر عدا عن تدميرها لثلاث زوارق وقتل عشر مسلحين حوثيين.