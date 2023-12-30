هجمات الحوثيين تكلف النقل الإسرائيلي 4 مليارات دولار شهريًا في البحر الأحمر والخبراء يتوقعون الأسوأ

منذ إطلاق حركة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية تحذيراتها في منتصف نوفمبر الماضي باستهداف أي سفن مرتبطة بإسرائيل، وتتكلف إسرائيل 10 ملايين دولار يوميًا على الأقل بسبب الحصار الكامل على إمداداتها في البحر الأحمر، ذلك وفق تصريحات خبير الاقتصاد الروسي، خوجا كاوا.

خسائر النقل الإسرائيلي بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - مصدر الصورة مصر 365

وأشار كاوا الأستاذ بقسم الاقتصاد بجامعة “بليخانوف” الروسية لوكالة “نوفوستي” إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية على مدار شهر من هذا الحصار الكامل يقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وقال الخبير الاقتصادي أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الاقتصادية لإسرائيل، كما سيتم وقف البضائع البحرية مع أوروبا وآسيا، حيث تنفذ إسرائيل كامل تجارتها الخارجية تقريبا عن طريق البحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، مما أدى إلى شل حركة استيراد وتصدير البضائع إليها.

والسؤال الآن هل تلجأ إسرائيل إلى طرق بديلة وما هي؟ يقول خوجا إن الطرق البديلة بالنسبة لإسرائيل ستزيد من التكاليف اللوجستية، وأوضح أنه سيتعين على إسرائيل البحث عن طرق بديلة لتسليم البضائع، على سبيل المثال، حول إفريقيا، مما سيزيد بشكل كبير من أعباء النقل.

وأشار خوجا إلى انخفاض الدخل من الترانزيت عبر المواني. حيث تجني مواني إيلات وأسدود الإسرائيلية الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بسبب الحصار.

ومن جانبه أشار أندريه ليبيديف مدير التحليلات في شركة “كروس”، إلى تراجع حركة الملاحة في ميناء إيلات بنسبة 85% والإيرادات بنسبة 80% منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

يذكر أن ميناء إيلات يتحمل الحصة الأكبر من الخسائر من بين المواني الإسرائيلية، في حين أنه قد لا يبدو أهم مواني إسرائيل، بل هو أقل أهمية بكثير من مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط، إلا أنه الميناء الوحيد الذي يسمح لإسرائيل بالوصول المباشر إلى طرق التجارة نحو الشرق متجاوزة العبور في قناة السويس.

ويرى ليبيديف أن إعادة هيكلة طرق التجارة من إيلات عبر المتوسط وحول إفريقيا سيزيد من وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، ما يزيد من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة.

وبالفعل قررت بعض شركات الشحن تعليق مساراتها عبر البحر الأحمر، منذ تحذير الحوثيين باستهداف إي سفينة تتعلق بإسرائيل وتمر بالبحر الأحمر.

البحر المتوسط… القادم

أما الخبير الروسي نازاروف فقد توقع في وقت سابق أن تقع هجمات على السفن الإسرائيلية في أي مكان في العالم، وسيكون البحر الأبيض المتوسط هو التالي، وذلك بالإشارة إلى ناقلة النفط الهندية التي تعرضت لهجوم بمسيرة.

وكانت الناقلة الهندية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر، وكانت ترفع علم ليبيريا، إلا أن الحوثيين يتجاهلون الأعلام المرفوعة على السفن، وينظرون إلى الملكية، فإذا كان المالك مرتبطا بإسرائيل، تصبح السفينة على الفور هدفًا محتملًا لهم.

وقال الخبير الروسي أنه من الواضح أن الهجوم لم يكن ليحدث دون مشاركة طرف ثالث يقدم معلومات استخباراتية بالأقمار الصناعية.

ومن جانبهم يؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنًا يقال أنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي “نصرة للشعب الفلسطيني”.