هجمات الحوثيين تستهدف السفن في البحر الأحمر والتدخل الدولي ينفذ غارات باليمن

أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن يوم السبت بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفذتا غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التي تعبر البحر الأحمر، حيث تم تنفيذ هجوم يوم الجمعة أدى إلى اندلاع حريق على ناقلة وقود.

وقد أعلن الجيش الأميركي بأن الناقلة مارلين لواندا، التي تعمل لحساب شركة ترافيجورا التجارية قد تعرضت لأضرار، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وأشار إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة.

وفي تغريدة على حسابها في موقع إكس فقد أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها دمرت صاروخًا مضادًا للسفن تابعاً للحوثيين بعد حوالي 8 ساعات من الحادثة، حيث كان في وضع الاستعداد للإطلاق نحو البحر الأحمر.

ومنذ 19 نوفمبر يشن المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على السفن، ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتستهدف هذه الهجمات بشكل أساسي سفن الحاويات التي تعبر البحر الأحمر، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من ناقلات النفط التي تسلك هذا المسار.