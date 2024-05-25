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هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا بسبب سوء الأحوال الجوية

عبد الرحمن عياد

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يوم السبت، بأن مروحيته اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية، في حادثة لم تسفر عن ضحايا.
وفي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد قال باشينيان: “كل شيء على ما يرام، نظراً لسوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور، سنواصل رحلتنا الآن بالسيارة” وتقع فانادزور في وادٍ بمنطقة جبلية في شمال أرمينيا.
ويواجه باشينيان حركة احتجاجية في بلاده على خلفية إعادة يريفان أربع بلدات حدودية إلى أذربيجان، وانتصار باكو في الحربين الأخيرتين بشأن ناغورني قره باغ في عامي 2020 و 2023، وسيطرتها على المنطقة التي كان يقطنه عشرات الآلاف من الأرمن.
وتأتي حادثة مروحية باشينيان بعد أيام قليلة من مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته ومرافقيه في تحطم مروحية في منطقة جبلية بشمال غرب إيران في 19 مايو بسبب أحوال جوية سيئة.

هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا بسبب سوء الأحوال الجوية

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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