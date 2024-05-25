هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يوم السبت، بأن مروحيته اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية، في حادثة لم تسفر عن ضحايا.

وفي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد قال باشينيان: “كل شيء على ما يرام، نظراً لسوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور، سنواصل رحلتنا الآن بالسيارة” وتقع فانادزور في وادٍ بمنطقة جبلية في شمال أرمينيا.

ويواجه باشينيان حركة احتجاجية في بلاده على خلفية إعادة يريفان أربع بلدات حدودية إلى أذربيجان، وانتصار باكو في الحربين الأخيرتين بشأن ناغورني قره باغ في عامي 2020 و 2023، وسيطرتها على المنطقة التي كان يقطنه عشرات الآلاف من الأرمن.

وتأتي حادثة مروحية باشينيان بعد أيام قليلة من مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته ومرافقيه في تحطم مروحية في منطقة جبلية بشمال غرب إيران في 19 مايو بسبب أحوال جوية سيئة.

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان