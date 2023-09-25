“هالك هوجان” يفاجئ الجميع بزواجه من مدربة يوغا تصغره بـ 25 عاماً

زوج نجم المصارعة الأمريكية المتقاعد، تيري جين بوليا، والمعروف بإسم هولك هوجان، للمرة الثالثة، من مدربة اليوغا سكاي ديلي، البالغة من العمر 45 عاماً، في حفل صغير يوم الجمعة في كليرووتر بولاية فلوريدا، وفقاً لموقع TMZ.

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ويبلغ هوجان من العمر 70 عاماً، وهو والد طفلين من زواجه السابق من ليندا هوجان، الذي استمر 26 عاماً، وانفصلا في عام 2009.

وقدم هوغان عرض الزواج من ديلي في يوليو الماضي، أثناء إلقاء خطاب في حفل زفاف أصدقائهما المشتركين.

وأقيم حفل الزفاف في كنيسة صغيرة، وسط حضور عدد قليل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وارتدى هوجان بدلة سهرة سوداء بسيطة ونسخة سوداء من باندانا رأسه المميزة، بينما ظهرت ديلي بفستان أبيض من الدانتيل.

وتعد هذه الزيجة الثالثة لهوغان، حيث تزوج في المرة الأولى من ليندا هوجان في عام 1983، وانفصلا في عام 2009، ثم تزوج من جينيفر مكدانيل في عام 2010، وانفصلا في عام 2021.