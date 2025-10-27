نيويورك في حالة استنفار بعد سلسلة طعن غامضة تستهدف وجوه الرجال في الشوارع

شهدت إحدى المدن الأمريكية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع سلسلة من الحوادث المروعة أثارت قلقًا واسعًا بين السكان، بعد تعرض عدد من الأشخاص لإصابات خطيرة بأداة حادة، وسط غموض يحيط بالفاعل ودوافعه التي لا تزال مجهولة حتى الآن.

وأكدت مصادر شرطية أن الحوادث وقعت في مناطق متفرقة من المدينة خلال فترات متقاربة زمنيًا، حيث رُصد المشتبه به عبر كاميرات المراقبة وهو يهاجم ضحاياه بشكل مباغت قبل أن يفرّ من المكان. وتعمل فرق البحث حاليًا على تعقّب المهاجم عبر تحليل تسجيلات الفيديو وجمع إفادات الشهود.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شرطة المدينة حالة استنفار أمني لتعزيز الدوريات الليلية في الأحياء التي شهدت الاعتداءات، مع توجيه تحذيرات للسكان بتوخي الحذر أثناء التنقل ليلاً، والإبلاغ فورًا عن أي تحركات مشبوهة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بتاريخ 26 أكتوبر 2025، فإن التحقيقات الأولية ترجّح أن الهجمات قد تكون من تنفيذ شخص واحد، إذ تتشابه طريقة التنفيذ وأداة الجريمة في جميع الحالات. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المصابين تلقوا العلاج في المستشفيات المحلية بعد إصابتهم بجروح قطعية في الوجه.

وشهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجرائم الفردية، بما في ذلك حوادث الطعن التي غالبًا ما ترتبط بعوامل نفسية أو خلافات عابرة. وتشير تقارير رسمية إلى أن بعض هذه الحوادث نُفذت في محطات المترو والمناطق المزدحمة، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل العامة وزيادة الاعتماد على كاميرات المراقبة لتعزيز الردع الوقائي.

ويرى محللون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس تحديات متزايدة تواجهها الأجهزة الأمنية في كبرى المدن الأمريكية، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة كورونا، مما يتطلب معالجة متكاملة تشمل دعم الصحة النفسية وتكثيف التواجد الأمني في الشوارع.