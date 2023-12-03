نيويورك تايمز: وثيقة “جدار أريحا” تضمَّنت تفاصيل عملية “طوفان الأقصى” وحصل عليها الاحتلال الصهيوني قبل عام

كشفت صحيفة نيويور تايمز الأمريكية أنَّ القيادة العسكرية والساسية في دولة الكيان الصهيوني كانت قد حصلت قبل عام، على خطة “جدار أريحا” التي نفَّذتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي، إلَّا أنَّ المسؤولين في القيادتين العسكرية والاستخباراتية قد رفضوا التعامل مع الخطة باعتبار أنها “طموحة، ومن الصعب للغاية على حماس تنفيذها”.

“جدار أريحا” 40 صفحة تصف عملية “طوفان الأقصى”

وأوضحت نيويورك تايمز أنَّ وثيقة “جدار أريحا” التي تضم حوالي 40 صفحة كانت قد تحدَّثت بالتفصيل عن الهجوم الممنهج والمصمم لإرباك التحصينات حول قطاع غزة، ثمَّ السيطرة على المستوطنات وضرب القواعد العسكرية الرئيسية في منطقة غلاف غزة، بما في ذلك مقر الفرقة، وهو ما جدث لاحقاً في معركة “طوفان الأقصى”.

حماس تنفذ خطة “جدار أريحا” بدقة كبيرة

كما بيَّنت الصحيفة أنَّ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد اتبعت المُخطط بدقة مروعة، حيث نصَّت الوثيقة على:

إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم. إطلاق طائرات بدون طيار لضرب الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود. تدفُّق رجال المقاومة إلى مستوطنات الغلاف بشكل جماعي باستخدام الطائرات الشراعية، والدراجات النارية ومشياً على الأقدام.

تساؤلات حول اختراق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أنَّ الخطة قد تضمَّنت تفاصيل حول موقع وحجم القوات العسكرية الصهيونية، إضافة إلى مراكز الاتصال والمعلومات الحساسة الأخرى، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات حول كيفية جمع مخابرات حماس للمعلومات، وما إذا كانت هناك تسريبات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حسب الصحيفة.

هل يتم تبرئة نتنياهو والقيادة السياسية من الفشل؟

وفي محاولة وصفها خبراء بأنَّها محاولة لإنقاذ “نتنياهو” وتحميل القيادتين العسكرية والاستخباراتية مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، زعمت الصحيفة أنَّ وثيقة “جدار أريحا” كانت قد وزِّعت على نطاق واسع بين القادة العسكريين والاستخبارات الصهيونية التي قرَّرت أنَّ “هجوماً بهذا الحجم والطموح يتجاوز قدرات حماس”، فيما قال التقرير أنَّه “من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو كبار القادة السياسيين الآخرين قد رأوا الوثيقة!.

رصد تدريبات لحركة حماس تُحاكي “طوفان الأقصى”

وأضافت الصحيفة أنَّه بعد وقت قصير من الحصول على الوثيقة العام الماضي، اعتبر مسؤولون بقسم غزة في جيش الاحتلال الصهيوني أن نوايا حماس غير واضحة، بينما وجَّه محلل مخضرم في الوحدة 8200 تحذيراً إلى وكالة استخبارات الإشارات الصهيوني، من أنَّ كتائب الشهيد عز الدين القسام قد نفَّدت تدريباً مشابهاً لما تم تحديده في مخطط “جدار أريحا”.

الاحتلال الصهيوني لم يأخذ التهديدات على محمل الجِد

جندي صهيوني – المصدر: نيويورك تايمز

وفي محاولة جديدة لإبعاد حكومة الاحتلال الصهيوني عن مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر أعادت الصحيفة التأكيد أنَّه لو أخذ الجيش الصهيوني تلك التحذيرات على محمل الجد وقام بإرسال تعزيزات كبيرة إلى الجنوب، لكان بالإمكان الحد من تأثير تلك الهجمات أو منعها، مشيرة إلى أنَّ المسؤولين الأمنيين الصهاينة قد اعترفوا بالفشل في حماية البلاد متوقِّعة بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الأحداث.

تقرير "جدار أريحا …"تفاصيل ال 7 من أكتوبر قبل عام من وقوعها.#مسائية_DW pic.twitter.com/uBBgBGqcYh — DW عربية (@dw_arabic) December 1, 2023

تلك الأحداث التي أدت إلى نجاح معركة طوفان الأقصى في كسر هيبة الجيش الصهيوني وتحقيق أهداف حركة حماس بأسر عدد كبير من الجنود والمستوطنين الصهاينة، تمهيداً لإنجاز عملية تبادل أسرى تؤدي على تبييض السجون الإسرائيلية بشكلٍ كامل.