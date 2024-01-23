نيوزيلندا تعلن مشاركتها في عملية حماية الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت نيوزيلندا مشاركتها في العملية العسكرية التي تهدف لحماية الملاحة البحرية والتجارة في البحر الأحمر حيث أكدت رئاسة الوزراء النيوزيلندية بأن البلاد ستشارك في حماية السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر عبر إرسال فريق من الضباط والجنود في البحر الأحمر وذلك في إطار الدفاع عن حركة التجارة والملاحة البحرية، قال رئيس الوزراء النيوزلندي كريستوفر لوكسون خلال مؤتمر صحفي بأن هجمات الحوثيين ضد حركة الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مبررة وقال بأن تلك الهجمات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، أكد لوكسون بأن ارسال الفريق هو استمرار لتاريخ دولته في الدفاع عن حرية الملاحة في الشرق الأوسط، ستشارك نيوزيلندا عبر فريق من أفراد الدفاع، وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي بأن مشاركة فريق الدفاع النيوزيلندي لن تكون إلا حماية الحركة التجارة وستكون المشاركة من منطلق الدفاع عن النفس فيما يتعلق بالسفن في الشرق الأوسط وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي لحماية الملاحة العالمية بحسب ما ذكر، وقال لوكسون بأن فريق الدفاع لن يدخل اليمن ولن يشارك في أي قتال، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي و”نستن بيتريس” بأنه ينبغي عدم الخلط بين تواجد نيوزيلندا في الشرق الأوسط وموقفها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقال بأن ما تقوم به نيوزيلندا في الفترة الأخيرة لا يرتبط بتطورات الوضع في فلسطين، قال وزير الخارجية النيوزلندي بأن أي اشارة إلى أن الدعم المستمر للأمن البحري في الشرق الأوسط مرهون بالتطورات الأخيرة الدائرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي فكرة خاطئة وليس لها أساس من الصحة، وأكد أن بلاده تدعو إلى هدنة إنسانيه وإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية لأهالي لقطاع غزة المحاصرين ويذكر بأن نيوزيلندا تشدد على ضرورة اتخاذ خطوات نحو وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ويذكر بيان هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر كان الهدف منها وهو الرد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة واستهدفت جماعة الحوثي عددا من السفن التجارية التي تتعامل مع إسرائيل أو السفن التي تتوجه إلى إسرائيل بشكل مباشر وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل حركة الملاحة البحرية و تأزمها بشكل كبير حيث أعلنت العديد من الشركات تحويل مسار سفنها من الطريق الاعتيادي الذي يمر عبر البحر الأحمر إلى طرق أخرى بديلة والتي كان أبرزها طريق رأس الرجاء الصالح والذي يمر عبر قارة إفريقيا ويكلف المزيد من الوقت والتمويل لضمان وصول الشحنات إلى أوروبا في وقت قصير، يؤثر ذلك بشكل سلبي على أسعار السلع التي يتم استيرادها بشكل رئيسي من آسيا إلى أوروبا كما ن أسعار شحن الحاويات ارتفعت بشكل قياسي، يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت في وقت سابق عن حركة حارس الازدهار وهي عمليات مسلحة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية عبر البحر الأحمر تهدف إلى حماية التجارة بالتعاون مع بعض الحلفاء مثل بريطانيا وبعض الدول الأخرى، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت جماعة الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وأمهلتهم 30 يوما لوقف عملياتهم في البحر الأحمر، يذكر بأنه كان قد تم رفع اسم جماعة الحوثيين من قوائم المنظمات الارهابية في عام 2021 قبل أن يتم ادراجها مجدداً في 2024.