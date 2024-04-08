نيكاراغوا تدين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل وتطالب بوقف تسليحها

أدلى ممثلو نيكاراغوا بشهادتهم أمام محكمة العدل الدولية اليوم، حيث نددوا بألمانيا بسبب دعمها المستمر لإسرائيل.

وقد أكدت نيكاراغوا بأن ألمانيا تمد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، في حين تقدم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، واصفة ذلك بأنه مؤسف.

وقد أشار المحامي الممثل لنيكاراغوا، دانيال مولر إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يتعارض مع توريد الأسلحة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يستخدمها في قتل الفلسطينيين.

وقد طالب ممثل نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بإصدار أمر عاجل لوقف توريد الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.

كما تعتزم نيكاراغوا طلب إلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتُعَدُ جلسات الاستماع المستمرة ليومين والتي تطالب باتخاذ إجراءات طارئة جزءًا من قضية أوسع رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، حيث تتهمها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب بسبب دعمها لإسرائيل.

ومن جانبها فقد أكدت السلطات الألمانية بأن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية غير مبررة، وأعربت الحكومة الألمانية عن موقفها الرسمي أمام المحكمة.

جلسة محكمة العدل الدولية بخصوص إسرائيل

ويذكر أن ألمانيا تُعَدُ واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل وأحد أهم مصدري الأسلحة لها، وتشير البيانات الواردة من وزارة الاقتصاد إلى أن قيمة المعدات العسكرية والأسلحة التي قدمتها ألمانيا لإسرائيل بلغت 353 مليون دولار في عام 2023.