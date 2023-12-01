نيران صديقة…الجيش الإسرائيلي يقتل مستوطنًا اسرائيليًا…ظن أنه فلسطينيًا _فيديو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إطلاق عناصر من الجيش الإسرائيلي النار على مستوطن إسرائيلي، بحسب ما نقلت “العربية نت”.

وقد واجه الفيديو انتقادات واسعة للجيش الإسرائيلي، كما أشارت إذاعة الجيش الإٍسرائيلي إلى أن محاميا إسرائيليا يدعى، يوفال دورون كاسلمان، يبلغ من العمر 38 عاما، قُتل بنيران القوات الإسرائيلية في القدس.

وأظهر الفيديو المحامي الشاب وهو يرفع يديه على أرضية شارع عام، قبل أن تطلق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليه وتقتله.

https://twitter.com/Yossi_eli/status/1730279080510083293?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1730279080510083293%7Ctwgr%5E036d175a4fce535f6f9c277a384936b601fba604%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsabq.org%2Fstations%2Fw2dqymb1c3

إصابة بالخطأ

وكان مجموعة من مسلحي حماس قد هاجموا، أمس الخميس، محطة حافلات بالقدس، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 12آخرين، بينهم إصابات خطيرة، وأثناء الهجوم قام أحد المدنيين الإسرائيليين قد هاجم مسلحي حماس وأُصيب بالخطأ برصاص الجنود الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن المستشفى الذي كان يعالج فيه، بأن الرجل توفى متأثرا بجراحه الخطيرة في المستشفى قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثامن والثلاثين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الرجل، قد رأى المسلحين من حماس يطلقون النار على محطة للحافلات، فقفز بشكل عفوي من سيارة، وأطلق النار عليهم بسلاحه الخاص، كما أطلق الجنود النار على المهاجمين، ولكنهم ظنوا أنه الرجل هو أحد المهاجمين وأطلقوا عليه النار.

وانتهى الأمر بقتل المهاجمين برصاص الجنود والمدني، فيما دفع المدني أيضا حياته ثمنا لعمله.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن منفذي الهجوم أسيران سابقان ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وهما من قرية صور باهر جنوب القدس.

توزيع السلاح

يذكر أنه بعد هجوم “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، تم تخفيف قوانين حيازة الأسلحة الصارمة ف إسرائيل، مما سمح لعدد أكبر من المدنيين بحمل الأسلحة التي حصلوا عليها بشكل قانوني في الأماكن العامة.

وتعليقا على عملية النار في القدس المحتلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين.

وأضاف نتنياهو أن ما وصفه برد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني قضى على المهاجمين، حال دون وقوع هجوم أكثر خطورة في القدس.

انتهاء الهدنة

وتزامنت عملية القدس مع تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة إلى يوم سابع مقابل تبادل المزيد من الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة قد استأنفت إسرائيل عمليات القتال، حيث أعلنت مصادر طبية تابعة لحركة حماس ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة من جراء استئناف القصف الإسرائيلي إلى 109.

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي القطاع، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس والتي استمرت 7 أيام.

وكانت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر، وجرى تمديدها مرتين، قد سمحت بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب تسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.