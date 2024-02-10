نواز شريف وعمران خان يعلنان فوزهم بالانتخابات وأمريكا تشكك بشأن الانتخابات في باكستان

أعربت الولايات المتحدة عن شكوكها في القيود غير المبررة التي تم فرضها خلال العملية الانتخابية في باكستان، وقد أعربت عن قلقها إزاء مزاعم وقوع تزوير في الانتخابات.

وجاء ذلك بعد إعلان كلاً من المرشحين السابقين لرئاسة الوزراء في باكستان، نواز شريف وعمران خان فوزهما في الانتخابات في وقت واحد.

نواز شريف وعمران خان

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى الحصول على نتائج كاملة وموثوقة تعكس إرادة الشعب الباكستاني في الوقت المناسب، وأعرب عن مخاوف بلاده من عملية الانتخابات في باكستان.

وفي وقت سابق من اليوم فقد أعلن نواز شريف رئيس الوزراء السابق لباكستان فوزه في الانتخابات العامة على غريمه القوي زعيم المعارضة عمران خان الذي يقبع في السجن حاليًا.

وقد أشار نواز شريف إلى أن حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان مما يجعله غير قادر على تشكيل الحكومة بمفرده.

وبالمقابل فقد أعلن عمران خان رئيس الوزراء السابق والمسجون حاليًا فوزه في الانتخابات من خلال رسالة صوتية ومرئية نُشرت على حسابه الرسمي في موقع إكس، ونفى خان تصريحات منافسه نواز شريف التي أدعت فوزه في الانتخابات، ودعا أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم حملة القمع التي واجهها حزبه.

وقد أفاد مراسل العربية بحصول المرشحين المستقلين التابعين لحزب الإنصاف المؤيد لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان على 92 مقعدا من أصل 266 بمجلس النواب الاتحادي بعد فرز 226 مقعدا.

فيما حصل حزب الرابطة التابع لرئيس الوزراء السابق نواز شريف على 64 مقعدا مقابل 50 مقعدا لحزب الشعب الباكستاني بقيادة بلاول بوتو زدراي.

وعلى الرغم من فوز المرشحين المستقلين المدعومين من خان بعدد كبير من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس، إلا أنه لا يزال هناك 66 مقعدًا قيد الانتظار وحزب مهم ثالث.

ومن المبكر الحكم على أي حزب يفوز بالمجمل، وفي حالة عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة، يمكن للحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد أن يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية.

ولكن في ظل المناخ السياسي المنقسم بشدة في باكستان، فإن تشكيل ائتلاف حاكم يبدو غير مرجح، مما يعقد من تحسين أوضاع البلاد في ظل التحديات المتنوعة التي تواجهها، مثل ارتفاع معدلات التضخم وانقطاع التيار الكهربائي والهجمات المسلحة.

وقد تم استبعاد عمران خان اللاعب السابق في لعبة الكريكيت الذي تحول إلى سياسي وحاز على شعبية واسعة، من المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم الخميس بسبب إدانته بجريمة جنائية يزعم أن لها دوافع سياسية، وتم سجنه في الفترة السابقة للانتخابات.

وقد ترشح مرشحو حزب خان كمستقلين بعد أن قررت المحكمة العليا ولجنة الانتخابات أنهم لا يمكنهم استخدام رمز الحزب (وهو مضرب الكريكيت).

وفي باكستان يتم استخدام الرموز الحزبية لمساعدة الناخبين غير القادرين على القراءة في تحديد أسماء مرشحيهم على بطاقات الاقتراع.

ولكن حزب حركة الإنصاف لم يتمكن من تنظيم تجمعات أو فتح مكاتب لحملاته الانتخابية، وتم حظر نشاطاته عبر الإنترنت والتي اعتبرت غير عادلة.

وقد صرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق بأنه من المقرر إرسال النتائج إلى هيئة رقابية في وقت مبكر يوم الجمعة مع نشرها للجمهور بعد ذلك.

ومع ذلك تأخرت عملية الإعلان عن النتائج حتى وقت الظهيرة، وقد ذكرت وزارة الداخلية هذا التأخير إلى انقطاع الاتصالات بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وقد نُشر أكثر من 650 ألف عنصر من الجيش والقوات شبه العسكرية والشرطة لضمان الأمن في انتخابات الخميس، خصوصا بعدما قتل 28 شخصًا الأربعاء وأصيب أكثر من 30 بجروح في تفجيرين وقعا خارج مكاتب مرشحين في جنوب غرب باكستان، وقد تبناها تنظيم الدولة الإسلامية بعد ساعات.