نواب يحتلون قاعة البرلمان الإيطالى من أجل غزة.. فما القصة ؟

يتواصل الغضب الشعبي والنيابي في إيطاليا من المجازر وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ويخرج النواب وعامة الشعب للتعبير بكافة الطرق عن غضبهم ورفضهم للأمر، وهو مادفع مجموعة من النواب الإيطاليين لإحتلال قاعة البرلمان بشكل رمزى لمطالبة حكومتهم بمحاسبة إسرائيل إثر الهجمات التى استهدفت أسطول الصمود العالمى لكسر الحصار عن غزة، والذي يشارك فيه ناشطون إيطاليون.

تعليق أسكاري

وفي هذا السياق تحدثت النائبة ستيفانيا أسكارى فى مقابلة مع وسائل إعلام قائلة إن على الحكومة أن تتحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وتزعمت أسكارى – وهى نائبة عن حركة خمس نجوم– هذا الاحتجاج مع نواب من الحركة، الأربعاء الماضي، حيث جلسوا على الأرض في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، ثم التحق بهم نواب من الحزب الديمقراطي واليسار الأخضر، طبقًا لما جاء على لسان مراسل الجزيرة نت في إيطاليا. واستمر الاحتجاج لبعض الوقت ثم استأنف البرلمان أعماله.

وعلقت النائبة الإيطالية قائلة “اليوم، بعد أن احتللنا القاعة وأوقفنا العمل، حصلنا على التزام من وزير الدفاع بالمثول أمام البرلمان”، مؤكدة أنهم سيستمرون في الاحتجاج واحتلال القاعة إلى أن تضمن الحكومة حماية جميع المواطنين والمواطنات على متن أسطول الصمود العالمي.

إستهداف أسطول الصمود

كما تطرقت أسكارى لاستهداف أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، قائلة إن “الهجمات الإسرائيلية على الأسطول هي أعمال إرهابية ضد المدنيين. إنها الجرائم نفسها التي ترتكبها إسرائيل بعد 70 ألف قتيل، وأكثر من 20 ألف طفل قُتلوا (في غزة)”.

ونددت النائبة بما تصفه بتواطؤ روما، مشيرة إلى أن “هذه الحكومة لم تفعل شيئا على الإطلاق، لم تفعل شيئا لوقف الإبادة الجماعية، وتستمر في بيع وشراء الأسلحة، وترفض الاعتراف بدولة فلسطين، وترفض فرض العقوبات، ولا توقع على القرارات الدولية لوقف إطلاق النار”.

وأكدت أن كل هذا يجعل الحكومة “شريكة ومذنبة في الإبادة الجماعية”، مطالبة بـ”قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والدبلوماسية مع هذه الدولة الإرهابية حتى تعود إلى إنسانيتها”، كما دعت إلى إيصال المساعدات إلى شعب غزة الذى “يموت حرفيا من الجوع والعطش”، وضمان الأمان للناشطين المشاركين فى أسطول الصمود لأنها “مهمة إنسانية سلمية”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحراك الشعبي في إيطاليا عبر إضرابات ومظاهرات حاشدة رفضا للإبادة والتجويع في غزة، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل.