نكشف تفاصيل رحيل الممثل لي سون كيون وملابسات وفاته

عثر رجال الأمن مؤخرًا على جثمان الممثل الكوري لي سون كيون في كوريا الجنوبية، مما أثار حالة من الحزن في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، ويتناول هذا المقال أسباب وفاة الممثل لي سون كيون ويكشف عن الحقائق المتعلقة بهذا الحدث المأساوي.

الممثل لي سون كيون

ولقد توفي الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، الذي اشتهر بدوره في العمل الفني “Parasite”، وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، ولقد تم العثور عليه ميتًا داخل سيارته في حديقة بسيول، عاصمة كوريا الجنوبية، وأبلغت زوجته الشرطة برحيله عن المنزل، وعثرت على رسالة تشير إلى احتمالية انتحاره.

تحديد سبب وفاة الممثل لي سون كيون

كما أفادت وسائل الإعلام الكورية بوفاة الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون، حيث عُثر على جثمانه في سيارته في حديقة سيول، نتيجة لانتحاره بتعاطي جرعة زائدة من المخدرات، ولقد ترك الراحل رسالة انتحار تفصح عن أسباب فعلته، كما تمت محاكمة زوجته “لي” من قبل الشرطة الكورية ثلاث مرات، حيث استجوبت حول تعاطيه الماريجوانا وتأثيره على الجوانب النفسية والصحية.

عمر لي سون كيو عند الوفاة

جديرٌ بالذكر أنه توفي الممثل الكوري لي سون كيون عن عمر يناهز 48 عامًا، ولقد وُلد لي سون كيون في 2 مارس 1975، وقدم العديد من الأعمال الدرامية التي اشتهرت في العالم العربي، كما تعتبر الدراما الكورية من بين الأعمال الأكثر متابعة في الوطن العربي.