نفق بوتين ترامب.. ربط روسيا وأمريكا عبر نفق ضخم بتكلفة 8 مليار دولار

قام مبعوث للكرملين بتقديم اقتراح للربط بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عبر نفق للسكك الحديدية يحمل إسم “بوتين ترامب”، وأشار متحدث الكرملين أن هذا النفق سيعمل على تمكين موسكو وواشنطن من التنقيب عن الموارد الطبيعية، كما أن هذا النفق سيكون رمزاً للوحدة.

وبحسب هذا الإقتراح، فإن المشروع ستبلغ تكلفته نحو 8 مليار دولار، وذلك إذا تم بناؤه بالطرق الحديثة، أما إذا تم بناء النفق المقترح بالطريقة التقليدية، فإن التكلفة ستصل إلى 65 مليار دولار، وسيبلغ طول هذا النفق الذي سيربط بين روسيا وأمريكا نحو 112 كيلو متر.

وقال مبعوث الكرملين حول نفق بوتين ترامب، أن بناء النفق سيستغرق نحو سبع سنوات، وفي أول رد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فكرة النفق الذي يربط بين روسيا وألاسكا الأمريكية، قال أنه فكرة مثيرة للإهتمام ويجب أخذها في الإعتبار.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


